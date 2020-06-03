Сколько должна стоить бутылка?

Когда я работал в винном магазине, многие покупатели задавали мне один и тот же вопрос: зачем платить за вино £10 и больше, если похожее вино можно купить и за £5?

Попытки завести разговор о вкусовых качествах обычно ни к чему не приводили. И не удивительно, ведь вкусовые качества для многих людей — достаточно субъективное понятие, чтобы за него следовало переплачивать.

Кому-то попросту неинтересно вдаваться в тонкости дегустации, так как качество вина они оценивают по более осязаемым критериям. На вкус вроде приятно, этикетка выглядит прилично, цена не более £6-£7 — знак качества для среднего покупателя. Однако есть и другие аргументы, о которых многие из нас не задумываются, но которые очевидным образом влияют на восприятие цены и качества вина. О них сегодня и пойдет речь.

Что в бутылке?

Прежде всего, следует разобраться, что же составляет финальную цену бутылки. Это важно еще и потому, что в разных странах цена одного и того же вина может отличаться в силу налогов, акцизов и других факторов.

Возьмем вино за £5. В Великобритании при покупке вина мы сразу сталкиваемся с такими понятиями, как Excise Duty и VAT. Эти два налога являются фиксированными и составляют часть цены каждой бутылки с вином.

Для обычного вина крепостью от 8% до 15% Excise Duty на 2020 год составляет £2,23, плюс 84 пенса VAT, если конечная стоимость бутылки £5. Получается, что из заплаченных £5 мы уже отдали больше половины на налоги. Далее — средняя стоимость транспортировки, стоимость упаковки и маржа составляют порядка £1,64. Финальная стоимость самого вина — всего 29 пенсов.

Теперь рассмотрим такую же ситуацию с покупкой вина за £10. Excise Duty в этом случае не меняется, так как он привязан к объему, а не цене. VAT составит £1,67, а наценка, транспортировка и упаковка подрастут до £3,40 за счет увеличения маржи. Итого получается £2,70 за само вино.

Думаю, ни для кого не секрет: все, что лучше среднего, стоит дороже. С вином ситуация такая же. Мой простой пример наглядно показывает эту разницу.

Отличие стилей и местности

В других случаях более дорогое вино открывает вам путь к новым винным стилям, которые вы до этого, возможно, и не пробовали. Ведь даже из одного и того же винограда делаются несколько совершенно разных стилей вин. При этом ценовой входной порог одного стиля может быть значительно выше в связи с технологией производства и особенностями местности, где выращивается виноград.

Тут как нельзя лучше подойдет пример с винами шардоне. «Шардоне» — это на сегодняшний день самый популярный и известный винодельческий вид белого винограда. Такие вина производятся по всему миру и могу стоить от £3 до £100 и выше. Казалось бы, зачем платить за шардоне больше, когда оно и так все одинаковое. С другой стороны, марки «Шабли», «Мерсо» и «Пюйи-Фюиссе» тоже являются винами из «Шардоне», однако они совершенно не похожи на своих обычных собратьев. Другие вкусовые качества, другой баланс и совершенно другие ощущения. Но вы вряд ли найдете марочные вина Бургундии дешевле, чем за £10. Так что вы не переплачиваете за то же самое, а платите за что-то новое. И это далеко не единственный пример.

Фильтрация, сульфаты и окружающая среда

Любое вино за £5 — это продукт массового производства. Без труда можно представить большой завод по производству вин, выдержку в чанах и перевозку в больших контейнерах с последующим бутилированием на месте назначения. Именно так дешевые вина попадают на прилавки. Несомненно, многие вина за £10 и дороже также могут быть продуктом массового производства, но соотношение таких вин к винам массового производства значительно выше.

Вино, как и любой другой употребляемый в пищу продукт, в процессе винификации подвергается очистке, фильтрации и стабилизации. Также имеет значение, как выращивается сам виноград: органический подход, использование пестицидов и так далее.

В массовом производстве сплошь и рядом используются любые средства для ускорения роста винограда, а также для консервации и стабилизации вина. Поэтому приготовьтесь в повышенному уровню сульфатов и других веществ в дешевом вине.

Прежде чем вы начнете волноваться, уточню: любые стабилизирующие агенты добавляются в ничтожно малой концентрации (на всех этикетках мы видим слово «trace»). Однако есть мнение, что именно из-за сульфатов у многих людей болит голова после бокала-другого. Так ли это, до сих пор не доказано.

Факт: при производстве вин за £10 и дороже чаще практикуется органическое выращивание винограда, а применяются также органические стабилизирующие и фильтрующие агенты.

Так стоит ли оно того?

Однозначно, да. Надеюсь, вы в этом убедились. Если не с точки зрения вкусовых качеств, то хотя бы с точки зрения фактов производства. Ну а если нет, не страшно. Нет ничего плохого в дешевом вине, главное, чтобы вам нравилось. Я и сам люблю иногда выпить бокальчик совсем недорогого шардоне.