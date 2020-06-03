Джокер в рукаве: двойные стандарты британской политики

В Британии разгорелся громкий политический скандал. Доминик Каммингс, советник премьер-министра Бориса Джонсона, нарушил карантинный режим и отказывается нести за это какую-либо ответственность. В то время как во многих странах Европы строго соблюдали самоизоляцию, дабы предотвратить распространение пандемии. Например, премьер-министр Нидерландов даже не смог посетить умирающую от Covid-19 мать.

Каммингс выезжал на свою ферму к семье. Сейчас к его отставке призывают не только члены оппозиционной партии, но и некоторые консерваторы. Однако сам политик уверен в том, что не сделал ничего предосудительного. Кто такой Доминик Каммингс и как ему удается продвигаться по служебной лестнице, используя двойные стандарты?

Ложь во спасение

В марте этого года Каммингс выезжал за 460 км от Лондона к родственникам в город Дарем. На тот момент в Британии действовали жесткие карантинные ограничения.

Однако Каммингс заявил, что у него есть оправдание своим действиям, которые были продиктованы исключительными обстоятельствами. По словам политика, он решил отвезти своего четырехлетнего сына к родственникам в Дарем, поскольку у него и у его жены были симптомы коронавируса, и он опасался, что ребенок останется без присмотра и ухода, если им придется отправиться в больницу.

Каммингс утверждает, что на территории фермы, куда он приехал, есть три дома: в одном живут его родители, в другом — его сестра с двумя дочерьми, а третий был свободным. По словам Каммингса, он жил в третьем доме, а его племянницы согласились присмотреть за сыном в случае необходимости. «Мои действия были оправданными, — сказал советник Джонсона. — Я разрешил эту ситуацию с наименьшим риском для всех, кто в ней участвовал».

Однако, кроме этой, у Камминга была и еще одна поездка. Он ездил в город Барнард-Касл, где находится известный средневековый замок. Это политик объяснил тем, что незадолго до запланированного возвращения в Лондон он хотел проверить, может ли он безопасно водить машину и не нарушено ли у него зрение. На пресс-конференции советник Джонсона заверил журналистов в том, что не осматривал достопримечательности и в самом замке не был.

Полиция Дарема провела расследование и установила, что поездка Каммингса за 40 км в замок Барнард «могла быть незначительным нарушением правил». Никаких дальнейших действий в отношении Каммингса не будет предпринято. Полицейские заявили, что поездка из Лондона в Дарем тоже не была преступлением.

25 мая стало известно, что Каммингс отказался уходить в отставку из-за нарушения правил карантина. «Решения принимать премьер-министру, не мне», — сказал он журналистам, отметив, что не считает свои действия неправильными.

С премьер-министром Каммингс свои поездки не согласовывал, так как на тот момент сам Джонсон был болен Covid-19, и отвлекать его на столь незначительные вещи советник не захотел. Сам же Борис Джонсон решил защитить своего советника, отметив, что у того «не было других вариантов и во всех отношениях он действовал ответственно и законно».

В знак протеста против такого поведения коллеги, как сообщило Politico, в отставку по собственному желанию ушел член правительства Великобритании Дуглас Росс. Он написал Борису Джонсону письмо, где объяснил свое решение: он отметил, что, оставшись на посту, поступил бы недобросовестно и его бы могли неправильно понять избиратели.

История о нарушении режима карантина с Каммингсом приобрела особый резонанс из-за того, что политик участвовал в разработке стратегии британского правительства по сдерживанию пандемии Сovid-19.

Это не единственный случай нарушения правил Домиником Каммингсом. В его адрес и ранее сыпались разного рода обвинения. Например, в лицемерии. На это повлияло получение фермой Каммингса субсидии на развитие в размере €250 тысяч от Европейского союза. Это случилось сразу после его назначения на пост советника премьер-министра. Интересно то, что до этого политик называл такие субсидии «абсурдными», жалуясь на то, что значительная их часть идет в карман очень богатым землевладельцам.

Также в апреле 2019 года Каммингс получил предупреждение от Палаты общин за неуважение к парламенту, после того как пропустил несколько заседаний комитета, расследовавшего распространение ложной информации во время референдума по выходу из ЕС.

«Серый кардинал»

Каммингсу приписывают «демоническую» способность составлять коварные планы для Кабинета и выдумывать беспроигрышные лозунги для дискредитации противников. Не только в кулуарах, но и публично. Например, на демонстрации против «Брекзита» люди несли картонного «Демоника» Каммингса с куклой-марионеткой Джонсоном.

Каммингс известен своей нелюбовью к Евросоюзу, которую он пронес, кажется, через всю свою политическую жизнь. Уже начиная с 1999 года в течение трех лет он руководил организацией «Бизнес за фунт стерлинга», противостоявшей планам по вхождению Соединенного Королевства в Еврозону.

Тогда ему было 28 лет, и эту кампанию он возглавил сразу после окончания Оксфордского университета (он историк по образованию). Кстати, в 1994-1997 гг. Каммингс жил в России. Как пишет The Daily Telegraph, он работал в разных стартапах, в том числе организовывал авиаперелеты из Самары в Вену.

В 2003 году совместно с Джеймсом Фрейном Каммингс организовал аналитический центр New Frontiers Foundation, в котором проработал до 2005 года. Каммингса называли «ключевой фигурой» в успешной кампании против введения нового порядка местного самоуправления в Северо-Восточной Англии в 2004 году. Каммингс работал на консервативного политика Майкла Гоува, который позже занимался подготовкой к жесткому разрыву с Евросоюзом. С 2007-го до января 2014 года — сначала помогая ему как члену оппозиции, а после победы тори на выборах в 2010 году — в качестве специального советника в Министерстве образования и начальника политического штаба Гоува. К слову, в то время Каммингс написал эссе «Некоторые размышления по поводу образовательных и политических приоритетов», в котором предлагал превратить Британию в «меритократический технополис».

Там Каммингс был известен своим резким стилем общения и выступал против «кляксы» — групп гражданских служащих министерства и учителей, которые пытались остановить его реформы. Он также открыто критиковал других политиков. Так, предложение лидера либерал-демократов Ника Клегга сделать бесплатными обеды в школах он назвал «фантазерством», а консервативного политика Дэвида Дэвиса охарактеризовал как «толстолобого» и «ленивого, как черепаха». В 2014 году премьер-министр Дэвид Кэмерон описывал Каммингса как «карьериста-психопата».

В 2015 году Каммингс стал директором кампании за выход Великобритании из ЕС «Голосуй за выход». Кстати, именно он считается разработчиком стратегии кампании и создателем слогана «Вернем себе контроль!» Каммингса считают одним из главных авторов неожиданной победы «брекзитеров» на референдуме 2016 года.

Как отмечает Reaction, Каммингс считает ЕС злом и ловушкой для Британии, потому что те, кто правит здесь бал, чувствуют себя подотчетными Брюсселю, а не своим избирателям. В июне 2016 года на референдуме по выходу Великобритании из ЕС более 51% избирателей проголосовали за выход страны из Евросоюза.

В начале января 2019 года Channel 4 выпустил фильм «Брекзит» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, который исполнил роль Доминика Каммингса. А уже 24 июля 2019 года политик был назначен старшим советником премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Уволить нельзя забыть

Почему же после всех этих скандалов премьер-министр не увольняет Каммингса? Может, потому что идеального советника под стать себе Джонсону сложно будет найти? Ведь он в свое время так хорошо принял на себя роль громоотвода от самого премьер-министра?

Не секрет, что сам Джонсон не ведет себя образцово и не склонен строго соблюдать правила. А если предположить, что Каммингс — это своего рода джокер в рукаве Бориса Джонсона, который не боится натравленных на него собак? Вряд ли бы премьер выбрал в качестве советника своего антипода. Подобные тянутся к подобным…

Вот для примера несколько фактов из биографии Джонсона, характеризующие его как личность. К примеру, до того, как прийти в политику, он работал журналистом, начав карьеру в издании The Times, откуда его уволили, уличив во лжи: Борис приписал выдуманную цитату оксфордскому профессору истории, который к тому же был его крестным отцом.

Еще один интересный момент. В 2004 году Джонсон вошел в теневое правительство консерваторов, заняв в нем пост министра культуры. Но после любовной аферы с одной из коллег должность пришлось оставить. Кроме того, из-за этого скандала жена Джонсона выгнала его из дома. Кроме того, премьера обвиняют в непунктуальности.

Знаете, что сначала восхищает человека, который переехал из страны, далекой от норм демократии, к примеру, в Европу или США? Это истинное равноправие людей, касающееся самых разных моментов, вплоть до мелочей.

Если что-то нельзя, то нельзя всем без исключений. Блюстители порядка откровенно заявляют: если я разрешу это вам, то должен буду разрешить и другим… И если Великобритания, так строго охраняющая свои вековые ценности, такие равноправие и уважение к индивидуальности, планирует и дальше придерживаться этих взглядов, то исключений для власть имущих быть не должно.

Поэтому высказанные опасения о том, что, вступая в защиту советника Джонсона, правительство фактически разрешает обществу интерпретировать правила карантина по своему желанию, небезосновательны. «Нельзя, чтобы для Доминика Каммингса действовало одно правило, а для британского народа — другое», — подчеркивается в заявлении оппозиционной Лейбористской партии.

И, конечно, уважающий народ политик должен уметь извиниться за свои проступки или достойно уйти с политической сцены. Ведь умение признавать свои ошибки — великое достоинство, а вежливость — оружие королей.

Карта бита

В разнообразных скандалах были замешаны многие представители британского истеблишмента.

Марк Гарнье

В 2018 году парламентского заместителя министра международной торговли Марка Гарнье обвинили в «использовании уничижительного языка по отношению к своему секретарю» и в том, что он отпускал в ее адрес откровенные комплименты в присутствии других людей. Несмотря на то, что расследование показало, что политик не нарушал министерского устава при обращении со своими подчиненными, Тереза Мэй уволила его, объяснив это кадровыми перестановками в правительстве Соединенного Королевства.

Тереза Мэй

Сама Мэй своим поведением часто вызывала недовольство британцев. Первый скандал произошел, когда для фотосессии The Sunday Times в декабре 2016 года британский премьер-министр выбрала кожаные брюки стоимостью £995 и кроссовки Burberry за £295. Ее также часто обвиняли в несдержанности и неумении подобающе вести себя во время официальных встреч.

Принц Эндрю

В 2010 году стало известно, что член королевской семьи, второй сын британской королевы Елизаветы II принц Эндрю дружески общается с миллиардером Джеффри Эпштейном, которого в 2008 году впервые осудили за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Помимо этого, в прессе появилась фотография — на ней принц был запечатлен в нью-йоркском особняке финансиста. А одна из несовершеннолетних даже утверждала, что ее продали принцу для секса. Однако принц Эндрю категорически это отрицает, а насчет бывшей дружбы с Эпштейном он сказал, что за недолгое время их знакомства не знал и даже не подозревал друга в преступлениях (из интервью BBC).

Джон Профьюмо

Один из крупнейших шпионских и политических скандалов в Великобритании произошел в начале 1960-х годов. Состоявший в браке военный министр Джон Профьюмо несколько недель публично отрицал кратковременную сексуальную связь с 19-летней танцовщицей и моделью Кристин Килер, хотя позже сознался в этом поступке. Ситуация многократно ухудшилась после обнародования сведений о том, что Кристин Килер в этот же период времени имела интимные отношения с Евгением Ивановым, помощником военно-морского атташе посольства СССР в Великобритании, которому, по мнению прессы, она могла передавать информацию от Джона Профьюмо.