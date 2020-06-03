Динозавры возвращаются!

Выпущена новая серия коллекционных монет номиналом 50 пенсов

Королевский монетный двор выпустил новую серию коллекционных монет с динозаврами номиналом 50 пенсов, пишет The Independent. Стоимость — от £10 до £1020 за монету в зависимости от материала и вида полировки.

На обратной стороне монет можно увидеть мегалозавра, игуанодона и гилеозавра. На монетах brilliant uncirculated динозавры изображены в цвете. Рядом с каждым ящером отчеканены дата нахождения их останков в Великобритании и фамилия палеонтолога, сделавшего открытие.

Чтобы сделать коллекцию по-настоящему уникальной, Монетный двор воспользовался технологией дополненной реальности.

Упаковку монет можно отсканировать с помощью приложения Royal Mint Activate; тогда их обладатели получат доступ к видеороликам и статьям о динозаврах, обитавших на территории страны.

Материалы подготовлены специалистами Музея естествознания в Лондоне, где хранятся останки многих ящеров.

«Музей естествознания, одна из самых любимых достопримечательностей столицы, закрыт из-за пандемии коронавируса. Однако мы даем возможность прикоснуться к истории планеты прямо из дома», — рассказала глава подразделения коллекционных монет Клер Макленнан.