Как Кейт Миддлтон стала «Екатериной Великой»

Путь к мировому признанию герцогини Кембриджской был тернистым

Сейчас королевскую семью невозможно представить без Кейт Миддлтон. Улыбчивая британка покорила сердца соотечественников и людей по всему миру своим спокойствием и позитивным настроем. Знатоки моды называют ее иконой стиля, а журнал Tatler в 2019 году поместил Кейт и Уильяма на первую строчку в списке «самых влиятельных людей Соединенного Королевства». Кроме того, герцогине Кембриджской удалось поправить имидж королевской семьи, пострадавший из-за истории с принцессой Дианой и принцем Чарльзом.

Однако путь к мировому признанию был для Кейт непростым. Поначалу она несколько раз нарушала придворный этикет, пресса пускала слухи о самой будущей герцогине и членах ее семьи, а папарацци подлавливали каждый неудачный выход. Как же уроженка Беркшира смогла это преодолеть?

«Гадкий утенок»

Оказывается, бороться с негативным отношением к себе Кейт пришлось еще в детстве. В возрасте 13 лет родители отдали ее в школу для девочек Downe House в Беркшире. По словам Кейт Николл, биографа герцогини, одноклассницы были не в восторге от новенькой, постоянно обзывались и дразнили ее за худобу. Все попытки наладить беседу провалились: девушки не хотели идти на контакт. Расстроенные родители Кейт — Кэрол и Майкл Миддлтоны — забрали ее из школы после двух семестров.

Негативный опыт остался с будущей герцогиней навсегда и сформировал ее как личность. Став членом королевской семьи, Кэтрин начала говорить о проблемах буллинга. «Многие дети не чувствуют себя в безопасности в окружающем мире. Некоторым из них сложно поделиться своим беспокойством или попросить о помощи. Своевременно оказанная помощь может преобразить жизнь этих детей», — заявила Кэтрин на одном из мероприятий. Она и принц Уильям стали патронами благотворительной организации BeatBullying.

Не белоручка

Когда Кейт было пять лет, ее родители открыли компанию по продаже товаров для праздников Party Pieces. Бизнес принес им миллионы, однако Кэрол и Майкл не стремились баловать детей и ограждать их от работы.

Деньги дали возможность Кейт получить хорошее образование в Сент-Эндрюсском университете, после чего она занялась семейным бизнесом. Кэтрин самостоятельно продумала и запустила проект по организации детских дней рождения, занималась дизайном каталогов, съемками продукции и проведением маркетинговой кампании. Одновременно она стала работать в отделе закупок сети магазинов Jigsaw в Лондоне.

В то время она уже встречалась с Уильямом, однако никогда не допускала мысли, что нужно бросить работу и плыть по течению — и это помогло ей в будущем. Пресса поначалу высмеивала «рабочее происхождение» Кэтрин, однако позднее упреки начали сменяться осторожной похвалой. Герцогиня Кембриджская не может похвастаться участием в большом количестве официальных приемов (большую их часть как первый наследник престола проводит принц Чарльз), однако известна своей неутомимостью. Она поддерживает множество благотворительных организаций, сама занимается домом и садом, освоила и усовершенствовала навыки фотографии, которой всегда хотела заниматься.

Учиться у лучших

Кэтрин хочет стать настоящей королевой и берет пример с Елизаветы II, говорят инсайдеры. Ее Величество известна своей невозмутимостью, которую некоторые называют безразличием. Однако сдержанность монарха легко объяснить — она символ нации и должна подавать хороший пример.

На долю Елизаветы II выпало множество потрясений: Вторая мировая война, ранняя смерть отца и спешная коронация, Фолклендская война, развод принца Чарльза и трагическая смерть Дианы, скандал с принцем Эндрю и уход из королевской семьи Гарри и Меган. Все это королева Великобритании переживает внутри себя и с гордо поднятой головой.

Пример своей невестке может подать и принц Чарльз, пусть и не очень позитивный. Расстроенный тем, как СМИ подают его совместную жизнь с Дианой (кто-то даже писал, что за ее смертью стоит королевская семья!), принц Уэльский отказался читать любые материалы о себе и решил сосредоточиться на публичной деятельности.

Смотреть в глаза трудностям

Герцогу и герцогине Кембриджским тоже пришлось бороться с недобросовестными журналистами. В 2012 году фотографы французского таблоида Closer тайно сделали несколько снимков Кейт и Уильяма во время отдыха — на них герцогиня загорает топлесс. Ситуация была крайне щекотливой, но закрыть глаза на произвол журнала было нельзя.

Принц Уильям подал иск с целью запретить тиражирование снимков и наказать папарации. Тяжбы длились пять лет, после чего в 2017 году парижский суд обязал издание выплатить паре €100 тыс. за моральный ущерб. Редактор и издатель Closer принесли извинения и выплатили еще по €45 тыс.

(Не)любимый Tatler

26 мая британский Tatler (тот самый, кто назвал Кейт и Уильям самыми влиятельными людьми) представил новый номер с Кейт Миддлтон на обложке. Журналистка Анна Пастернак написала материал про герцогиню Кембриджскую и ее растущую популярность, которая достигла пика во время пандемии коронавируса. Помимо этого, в статье приведены инсайдерские цитаты предполагаемых «друзей» Кейт, которые разлетелись по мировым СМИ после выхода журнала.

Анонимный источник утверждал, что Кейт «очень зла» на Гарри и Меган, ведь после их отъезда в США на нее легла двойная нагрузка. В материале также говорится, что разногласия между Кейт и Меган начались еще перед свадьбой последней — по поводу того, должны ли подружки невесты надеть колготки.

В статье говорится и о расстройствах пищевого поведения, от которых страдала принцесса Диана. «Кэтрин стала опасно худой, совсем как принцесса Диана, как отмечают некоторые», утверждают инсайдеры в Tatler.

Кенсингтонский дворец на прошлой неделе выпустил официальное заявление, отметив, что статья содержит множество неточностей и вводит читателей в заблуждение. Как пишет Mail on Sunday, пара готовится подать иск и требует, чтобы материал о герцогине был убран из их онлайн-издания.

«Интересно, что любимый журнал королевской семьи повел себя так некрасиво. Герцогиня — застенчивая женщина, которая изо всех сил старается сделать как лучше», — заявил анонимный королевский источник.

Говорят, что испытания закаляют характер. Иронично, что это признает и сам Tatler — ведь именно они сделали герцогиню Кембриджскую такой, какая она есть.

Подготовила Регина Кашапова