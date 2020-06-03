Коронавирус и иммиграционная система Великобритании на 4 июня 2020 года

Лицам, прибывающим в Великобританию 8 июня 2020 года или после этой даты, предписывается пройти карантин сроком две недели.
Подробности – в очередном материале от экспертов юридической компании Law Firm.
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