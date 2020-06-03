Ягодка опять

Лучшие фильмы с Анджелиной Джоли

4 июня Анджелине Джоли исполнилось 45 лет. За эти годы из миловидной дочери Джона Войта она успела превратиться в секс-символ, продемонстрировала большой драматический талант и стала серьезным режиссером. Заодно Джоли все это время была постоянным фигурантом светских скандалов, а ее личная жизнь регулярно подбрасывает стрингерам материал для сплетен. Но мы просто вспомним ее лучшие роли в кино, потому что в сухом остатке — именно они.

«Хакеры» (1995)

Миф о хакерах как о супергероях и борцах за справедливость во всем мире сегодня кажется слегка наивным, хотя и продолжает находить себе подтверждения (один только Сноуден чего стоит). Но в середине 90-х казалось, что компьютерные взломщики — подлинные революционеры, анархисты, мечтатели, да еще и почти все гении.

Получив главную роль в фильме о таких смельчаках, Анджелина Джоли вытянула счастливый билет. Там она очаровательная пацанка, смелая, умная, грубоватая — кратчайшая дорога к статусу главного секс-символа 90-х в самом начале карьеры. Тогда у всех обладателей компьютеров в мире появилась мечта: научишься круто «рубить в прогах» — получишь такую, как Джоли. Словно в подтверждение этой мысли партнер Джоли по фильму Джонни Ли Миллер вскоре после съемок женился на Анджелине, правда, брак их продлился недолго.

«Джиа» (1998)

Биографический телефильм про фотомодель Джию Мари Каранджи у российской аудитории не был суперхитом, но это только повод наконец-то познакомиться с ним. Джоли, говорят, долго не хотела браться за эту роль, считая, что в биографии умершей от СПИДа звезды было слишком много пересечений с ее собственной. Но, возможно, именно это позволило актрисе сыграть человека с обнаженными нервами, страстную, беззащитную девушку, пытающуюся справиться со стрессом с помощью наркотиков.

Сцены однополого секса были настолько изматывающими, как и весь процесс работы, что Джоли потом специально искала «нормальную», гетеросексуальную картину, чтобы перевести дух. Между тем, за «Джию» она получила первую большую награду — «Золотой глобус» как лучшая актриса мини-сериала или телефильма.

«Прерванная жизнь» (1999)

«Нормальным» фильмом это, конечно, могла назвать только экстремалка Джоли. Главная героиня не умерла от СПИДа, но покончить с собой пыталась еще в 18 лет. Она сбегает из психушки, потом возвращается туда и вообще много чего творит, но только играет эту героиню не Джоли, а Вайнона Райдер: Анджелина удовольствовалась ролью второго плана. Ее персонажа зовут Лиса: она очень агрессивна и способна довести до самоубийства ровесниц, что и происходит практически у нас на глазах. Забавно, но из всех членов съемочной команды номинировалась на какие-либо награды только Джоли. Более того, за этот фильм она получила «Золотой глобус» и свой до сих пор единственный «Оскар».

«Лара Крофт: расхитительница гробниц» (2001)

Гейм-франшиза Tomb Raider была одним из главных хитов 90-х. Приключенческий экшн в стиле «Индианы Джонса» отличался тем, что главную героиню игрок все время видел со спины, что давало повод создателям каждой новой части подразнить аудиторию откровенными нарядами Лары Крофт, а иногда и их полным отсутствием. Лара Крофт, как и Джоли, была полноценным секс-символом, и самым правильным было объединить эти два образа в один. Отдельные фанаты, правда, возмущались, что у Лары Крофт они привыкли видеть не такие узкие бедра, да и размер груди у нее побольше, но пока шла эта важная полемика, картина уже стала хитом, и если бы не абсолютно провальное продолжение, возможно, превратилась бы в такой же долгоиграющий сериал, как «Обитель зла», тоже по видеоигре. Милле Йовович просто больше повезло с режиссером — и с мужем. У Джоли к моменту выхода первого фильма отношения со вторым супругом Билли Бобом Торнтоном были уже достаточно напряженные, а к сиквелу актриса уже прикидывала, как будет выводить татуировку с именем теперь уже бывшего мужа.

«Мистер и миссис Смит» (2005)

Съемки фильма снова стали катализатором личной жизни Джоли. Правда, обстоятельства тут туманные, но известно, что сперва отказавшийся от съемок Брэд Питт немедленно передумал, как только узнал, что Джоли взята на главную роль. Потом он развелся с Дженнифер Энистон, а на следующий год после выхода фильма Джоли уже родила от него ребенка. При этом по роли персонажи Джоли и Питта — супруги в кризисе отношений. Кроме того, так уж получилось, что они — суперкиллеры, только каждый из них держал этот секрет при себе. Пока обоим не достался заказ друг на друга.

Шпионская комедия собрала полмиллиарда долларов, но поклонники актрисы очень переживали, что ради расширения аудитории из картины удалили откровенную постельную сцену с участием ее и Питта. Интересно сравнить эту картину с более поздним «Лазурным берегом», арт-драмой, где Джоли и Питт тоже сыграли супругов, а сама Джоли выступила и режиссером.

«Подмена» (2008)

Одну из лучших ролей Джоли сыграла в драме Клинта Иствуда, который известен своей способностью добиваться от артистов 200% производительности. Да и персонаж у Джоли очень выигрышный: мать, которой вернули пропавшего ребенка, а она при этом уверена, что это не ее сын. Никто ей не верит, у матери начинаются нервные срывы, ее помещают в лечебницу, начинают варварскую терапию — Иствуд бьет зрителя по самым больным точкам, выстоять невозможно.

А Анджелине Джоли, к тому же, невероятно идут наряды, модные в 20-е годы прошлого века: в этих шляпках ее глаза особенно выразительны. Она едва не получила за эту роль еще один «Оскар», но ее неожиданно обошла Кейт Уинслет с фильмом «Чтец». Да и в Каннах жюри Шона Пенна Джоли решило обойти вниманием, пожалуй, не вполне справедливо.

«Малефисента» (2014)

Для юных зрителей Джоли — это, прежде всего, злая колдунья Малефисента. Образ стал настолько иконическим, что теперь вряд ли кто-то сможет представить себе этого персонажа в другом исполнении. Джоли выглядит в гриме и устрашающе, и самоиронично, и, когда это нужно для роли, даже жалко — и даже вызывает сочувствие.

Другое дело, что, пожалуй, в обоих фильмах о Малефисенте игра Джоли оказывалась на голову выше остальных компонентов картин, что с актрисой и раньше случалось не раз, но это не помешало коммерческому успеху фильмов. Большое счастье, что режиссерские амбиции не помешали Джоли продолжать сниматься, а ее собственные постановки — тема для другого интересного разговора.

Сергей Сычев