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Португалия готова принять туристов без карантина

Португалия готова принять туристов без карантина
Фото:123rf.com

Пляжи откроются с 6 июня

Португалия готова принять иностранных туристов без карантина, пишет EuroWeekly. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аугусто Сантуш Силва. В некоторых аэропортах возможна проверка температуры, однако самоизолироваться на две недели после прибытия не надо.

Власти составили список стран, чьи граждане могут посещать Португалию. В него вошли США, Канада, Бразилия, Великобритания, Ирландия, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, Швеция, Швейцария и любые другие страны, где португальский является государственным языком.

Итальянцам и испанцам из-за большого количества заражений коронавирусом пока что путь закрыт, однако британцы в это исключение не входят. Глава МИД Португалии надеется, что Прити Пател одобрит идею «воздушного моста» между странами, пишет The Telegraph.

В Португалии возобновили работу театры, книжные магазины, кинотеатры, библиотеки, церкви, рестораны, музеи, зоопарки и аквариумы. Пляжи откроются с 6 июня. TAP, крупнейшая авиакомпания Португалии, возобновит полеты в Северную Америку с 4 июня и в другие страны в течение лета.

Доля туризма в ВВП Португалии составляет 10%, поэтому стране очень важно успеть открыть туристический сезон.

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