Салон на дому: СПА-процедуры, отбеливание зубов, маникюр и уход в капсулах

Домашние СПА-процедуры для тела

Crystal Clear Quartz Spa Aromatherapy

crystalclear.co.uk

Коллекция средств в трех различных комбинациях ароматов, The Energise, Happiness и Hope, помогут создать ощущение СПА-салона у вас дома. Выберите понравившиеся вам продукты, чтобы наполнить тело энергией, расслабиться или поднять себе настроение.

Шаг первый: создать атмосферу

The Energise Aromatherapy Candle (£27.99) – зажгите свечу перед тем, как начать ванный ритуал. Аромат шалфея, пачули и можжевельника стимулирует, восстанавливает баланс и помогает избавиться от стресса и физического напряжения.

Шаг второй: очищение

The Energise Body Wash (£24.99) – роскошный гель для душа, насыщенный витаминами, питательными веществами, натуральными маслами цитрусовых с добавлением омега-3, витамином С и бета-каротином, отлично очищают кожу. Экстракт лаврового листа добавляет антибактериальные свойства, масло пачули улучшает кровообращение и придает энергии.

Шаг третий: эксфолиация

The Energise Mineral Body Scrub (£29,99) – реминерализующий, восстанавливающий, очищающий и детоксифицирующий скраб отлично эксфолиирует кожу тела и наполняет ванную ароматом. В составе – соль Мертвого моря, измельченный в порошок драгоценный гранат, клубничные семена, измельченные виноградные косточки, масло авокадо и эфирное масло можжевельника.

Система отбеливания зубов

Polished London Whitening Paste and Mouth Cleanse Set (в продаже с августа 2020)

polished-london.com

Британский веганский бренд, выпускающий продукты и гаджеты для отбеливания зубов, представил новинки – отбеливающую пасту и средство для полоскания полости рта. Разработаны и произведены в Великобритании, эти продукты не только заметно осветляют эмаль, но и заботятся о деснах.

Шаг первый: чистка

Whitening Paste

Паста отбеливает зубы, сохраняя уникальный баланс между чувствительностью и восстановлением естественной белизны, а фтор в составе обеспечивает максимальную защиту. Зубная паста также содержит мощные натуральные ферменты папайи и ананаса – они мягко растворяют зубной налет, дарят сияющую естественную улыбку и обеспечивают ежедневную защиту зубов и десен. Паста обогащена витамином Е (для укрепления зубов) и Xylitol Booster (природный заменитель сахара, который улучшает здоровье зубов и восстанавливает зубную эмаль, чтобы обратить вспять разрушение зубов.)

Шаг второй: полоскание

Mouth Cleanse

Отбеливающее средство для полоскания рта помогает защитить зубы от кариеса и налета, освежает дыхание и борется с бактериями. Обязательно встряхните бутылку, чтобы активировать микрочастицы, наберите небольшое количество средства и прополоскайте в течение одной минуты. Применять систему нужно ежедневно для того, чтобы получить стойкий результат.

Обычный лак превращается…

Leighton Denny Nail Polishes

ld-boutique.com

Для стандартного маникюра и педикюра: потрясающие оттенки лака для ногтей на любой сезон и вкус (£12 за 12 мл).

Для тех, кто любит экспериментировать: TOP THAT Top Coat, Cleanser & Remover Kit (£30,50 или £25 по акции)

Недавно купили УФ-лампу для гель-лака, а у вас при этом – целая коллекция обычных лаков всех оттенков? Не беда. Leighton Denny предлагает отличное решение!

TOP THAT! Top Coat – это специальное покрытие, которое превращает любой лак для ногтей в гель-лак. Нанесите свой любимый лак для ногтей в два слоя, подождите 30 минут до полного высыхания, затем нанесите слой средства TOP THAT! Top Coat и высушите под УФ-лампой в течение двух минут, протрите специальным составом TOP THAT! Cleanser – готово! Наслаждайтесь маникюром или педикюром до двух недель!

В набор входят: покрытие для лака, средство для очищения, средство для снятия гель-лака, 50 тканевых квадратов.

Капсулы на все случаи

Bolt Beauty Capsules

bolt-beauty.com

Хочу рассказать вам о новой марке, запущенной в марте этого года, – Bolt Beauty, которая выпускает косметические продукты в любимой моей форме – капсулах. Однако важное преимущество капсул в том, что они биоразлагаемые и сделаны из морских водорослей, поэтому их можно выбрасывать в урну для пищевых отходов. Такой подход – упаковать буквально все необходимое в капсулы – мне очень по душе, можно брать любимые средства с собой куда угодно – в поездку, спортзал, даже на работу, при этом не перекладывая любимые кремы, очищающие средства и сыворотки в мини-тару. Кроме того, все продукты были произведены в одной из лучших косметических лабораторий Италии.

Bolt Beauty выпустил четыре базовых продукта:

Filthy Clean, £35 за 100 капсул – бережно очищает кожу, не сушит ее и не растворяет все натуральные масла на поверхности, которые отвечают за увлажнение.

Mad About Moisture, £35 за 100 капсул – питательный состав с антиоксидантами для глубокого увлажнения кожи.

Vitamin A Game, £50 за 100 капсул – в составе 0,15% ретинола и витамин Е, отличный вариант ухода для тех, чья кожа чувствительна.

Glow Don‘t Shine, £50 за 100 капсул – борется с воспалениями, при этом насыщая кожу полезными элементами.