Как «достать» соседей

До локдауна мы не слишком обращали внимание на лай соседской собаки или шум от игры в догонялки, которую устраивали по вечерам соседские дети. Деревья на соседнем участке уже давно стали нам родными — мы и не заметили, как их ветки выросли и стали стучать нам в окно.

Во время карантина многие стали смотреть на привычные вещи иначе, и то, что с трудом терпели, теперь вызывает сильнейший стресс.

Рассказываем, как победить в борьбе с шумом и вездесущими растениями.

Шумовая атака

Шум — самая распространенная причина жалоб на соседей. Согласно исследованию Noise Concern, он мешает 43% опрошенных. По данным Национального общества по чистому воздуху и охране окружающей среды (NSCA), в среднем в год около полумиллиона человек вынуждены переезжать, чтобы избавиться от шумных соседей.

У меня очень громкая и скандальная соседка. Из ее квартиры постоянно доносятся детские крики и визги. То она музыку на полную включит, то ее собака пронзительно лает. Недавно она ремонт в квартире затеяла, так что стало совсем невмоготу. Что делать?

Для начала попробуйте решить проблему мирным путем: поговорите с соседкой. Если вы боитесь делать это в одиночку — возьмите с собой кого-нибудь из домочадцев. Постарайтесь объяснить соседке, почему она вам мешает, выслушайте ее точку зрения. Также можно попробовать побеседовать с лендлордом, если дом сдается в аренду.

Соседка нарушает британский Закон об охране окружающей среды (1990), в котором шум рассматривается как социальная помеха, если:

— из-за шума невозможно находиться дома;

— он наносит вред здоровью проживающих.

Согласно законодательству, негативным шумовым воздействием или выбросом может считаться, например:

— лай собак;

— громкая музыка;

— шум от вынесенной на улицу стереосистемы;

— сирена автомобильной сигнализации;

— шум от ремонтных работ.

Отметим, что детские крики и плач по понятным причинам в эту категорию не попадают. Вашу заявку даже не будут рассматривать на официальном уровне. Однако детям нельзя безнаказанно портить соседское имущество и проникать на чужой участок, чтобы, к примеру, забрать мяч. К ответственности тогда привлекут родителей.

В остальных случаях нарушителю спокойствия в ночное время суток, то есть с 11 вечера до 7 утра, сначала придет предупреждение из местного самоуправления (council). Если же ситуация не изменится, шумные соседи будут вынуждены заплатить штраф в размере до £110 в течение последующих 14 дней. Если же штраф не оплатить вовремя, его размер может увеличиться до £1 000.

Также вы всегда можете воспользоваться услугами медиатора. Медиатор — это специально обученный человек, который умеет вести сложные переговоры. Он выступит в роли судьи и поможет двум конфликтующим сторонам прийти к компромиссу. Найти медиатора в вашем регионе можно на этом сайте. За его услуги придется заплатить определенную сумму, но в любом случае это обойдется дешевле, чем обращение в суд или адвокат.

Если договориться не получилось, отправляйтесь в местный муниципалитет (council). Найти его адрес можно, перейдя на сайт gov.uk. Расскажите, как часто соседи шумят и как шумовые помехи отравляют вашу жизнь. Проинформируйте о попытках решить проблему самостоятельно и не забудьте сообщить адрес соседа и его имя, если оно вам известно. Важно вести записи обо всех нарушениях: что именно и когда случилось, как долго длился шум, какой вред вам он нанес. Обязательно запишите время телефонного звонка и имя чиновника, с которым вы общались.

Если же в муниципалитете вам не помогли или же ответ вас не удовлетворил, можете обратиться к жилищному омбудсмену вашего района. Организация омбудсменов является исполнительным вневедомственным государственным органом правительства Соединенного Королевства, который финансируется Министерством жилищного строительства, общин и местного самоуправления. Там беспристрастно и бесплатно рассматриваются любые жилищные жалобы, однако ответ на них вы сможете получить только через восемь недель.

Вторжение растений

У моего соседа не сад, а джунгли. Деревья разрослись настолько, что их ветки чуть ли не упираются в мое окно, они затеняют цветы на моем участке. Я пытался поговорить с соседом, однако он сказал, что это мои проблемы и у него нет денег на садовника или арбориста (tree surgeon). Что делать — рубить и резать самому?

Если мирно договориться с соседом не получилось, вы можете обратиться за помощью в муниципалитет (council). Согласно части восьмой закона об антисоциальном поведении, местные власти вправе рассматривать подобные жалобы. Однако здесь нужно помнить о некоторых нюансах. Ваше заявление примут, если:

— деревьев или кустарников, которые вам мешают, два или больше;

— их высота превышает два метра;

— они блокируют вид.

Подать жалобу можно на сайте вашего регионального муниципалитета. В нее стоит включить:

— описание ваших попыток самостоятельно урегулировать ситуацию;

— объяснение, почему вам мешает соседское дерево или кустарник и как оно вторгается на вашу частную собственность.

Если в местном совете сочтут, что ваша жалоба соответствует всем требованиям, вашему соседу тоже дадут возможность высказаться. После того, как обе стороны будут выслушаны, специалисты приедут, чтобы оценить ситуацию на месте. Также они могут измерить площадь вашего сада или расстояние от растения до ваших окон.

Если после выезда специалиста на место в муниципалитете сочтут, что высота соседского дерева или кустарника действительно нарушает общепринятые нормы, то сосед будет обязан обрезать их в соответствии с нормами. Помните, что работники местного совета не могут заставить вашего соседа избавиться от дерева или кустарника навсегда. Однако если он не обрежет свои растения до определенной длины, то это уже будет считаться нарушением закона.

Плохая новость для соседа, пренебрегающего уходом за садом и не идущего навстречу властям, состоит в том, что если ветви его деревьев и кустарников нависают над проезжей частью, избавляться от них приедут специалисты из местного самоуправления, которые могут самостоятельно зайти на территорию его дома. Более того, они возьмут деньги за свои услуги.

Самые смелые могут попробовать обрезать ветви деревьев или подстричь кустарник соседа самостоятельно, однако не забудьте про нюансы:

— обрезать можно только ту часть растения, которая пересекает ваш участок или общественную дорогу;

— обрезать можно лишь до границы соседнего участка. Если вы обрежете больше, ваш сосед будет вправе подать на вас в суд за порчу имущества.

Если вдруг из-за разросшихся соседских деревьев на вашем участке сильно поубавилось дневного света, то вы можете подать на соседа в суд. Однако обращаться в высшие инстанции можно в случае, если свет свободно проникал на ваш участок в течение последних 20 лет. Также помните о том, что деревья растут медленно, и доказать, что именно этот дуб затенил вашу беседку, может быть непросто.

Вы также имеете право обратиться в суд, если деревья или кустарники вашего соседа наносят ущерб вашему имуществу.

Любопытный момент: если яблоки созрели на ветках над вашим участком и упали в ваш сад, то есть их нельзя — это все равно собственность соседа.

Живущим рядом с заповедной зоной может понадобиться разрешение местного совета на обрезку растений, неважно своих или чужих. Соседское дерево может иметь так называемый TPO (tree preservation order). Проверить, есть ли у дерева ордер, можно здесь. Если же вы намеренно срубили или обрезали ветви охраняемого растения и оно погибло, вас могут оштрафовать на сумму до £20 тыс.

Подготовила Мария Кулик