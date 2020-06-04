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Глобальный саммит по вакцинам проходит в онлайн-формате

Глобальный саммит по вакцинам проходит в онлайн-формате
Фото:twitter.com/10DowningStreet

В этом году его проводит Великобритания

Борис Джонсон открыл международный саммит Global Vaccine Summit 2020, цель которого — собрать не менее £6 млрд ($7,4 млрд) для Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).

Вырученные деньги пойдут на вакцинацию 300 млн детей из развивающихся стран от полиомиелита, дифтерии и кори, пишет The Evening Standard. Это, в свою очередь, поможет бедным странам лучше сосредоточиться на борьбе с коронавирусом. Если этого не сделать, мир ожидает вторая волна заболевания, утверждают в правительстве Великобритании.

В саммите примут участие более 50 стран. Россию представит министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ранее Борис Джонсон направил приглашение лично Владимиру Путину, однако тот отказался участвовать, сообщает Эхо Москвы.

«Великобритания выделяет огромное количество денежных средств на разработку вакцины от коронавируса, однако мы по-прежнему продолжаем финансировать GAVI и готовы выделить £1,65 млрд на ближайшие пять лет», — отметил Борис Джонсон.

Трансляцию саммита можно посмотреть на YouTube.

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