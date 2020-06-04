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Актуальная иммиграционная и бизнес-информация от Law Firm

Актуальная иммиграционная и бизнес-информация от Law Firm
фото123rf.com

Некоторые британские визовые и сервисные центры (UKVCAS) вновь открылись для существующих клиентов с 1 июня 2020 года

С 1 июня 2020 года открыты следующие визовые и сервисные центры:

— Бирмингем;

— Бирмингем Premium Lounge;

— Челмсфорд;

— Кройдон;

— Эксетер;

— Лидс;

— Лондон Марк-лейн Premium Lounge;

— Лондон Виктория;

— Манчестер Фонтан-стрит;

— Манчестер Premium Lounge;

— Шеффилд;

— Саутгемптон.

Центры обслуживания и поддержки (SSCs) временно закрыты из-за коронавируса (COVID-19).

Если вы находитесь за пределами Великобритании

На границе многое может измениться ввиду мер безопасности из-за коронавируса. Проверьте, что вам нужно сделать перед поездкой.

Некоторые визовые центры Великобритании (VACs) за ее пределами возобновляют свои услуги там, где это позволяют местные ограничения в плане законодательства.

Для получения обновленной информации о статусе работы визового центра в вашей стране свяжитесь с:

— компанией TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях Ближнего Востока;

— компанией VFS Global для всех других стран.

Home Office cмягчает политику запрета на использование пособий

Пересмотренное руководство (guidance) Home Office должно облегчить мигрантам с семейными визами получение льгот и пособий. Это изменение последовало за недавним решением Высокого суда наряду с более широким контекстом запрета на использование государственных фондов и бенефитов (NRPF).

Обновленное руководство британского Министерства внутренних дел включает в себя следующий новый пункт в части Appendix FM:

«Пункт GEN.1.11-A создает почву для исключений из более широкой политики в отношении мигрантов, не прибегающих к государственным средствам и пособиям. Во всех случаях, когда заявителю был предоставлен вид на жительство или он ходатайствует о предоставлении вида на жительство по семейным или частным обстоятельствам, условие NRPF должно быть отменено или не применено, если заявитель находится в трудном финансовом положении или будет находиться под угрозой неминуемой бедности без обращения к государственным фондам и пособиям».

Более поздний абзац руководства, выделенный жирным шрифтом, доносит мысль о том, что неминуемое трудное финансовое положение заявителя теперь может быть учтено следующим образом:

«Перед окончательным рассмотрением визового заявления, в котором содержится конкретная просьба о предоставлении доступа к государственным фондам и пособиям, рекомендуется проверить, что опасность неминуемого обнищания/трудного финансового положения была должным образом устранена».

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании заявил, что правительство может пересмотреть политику отказа от использования государственных средств и пособий в более общем плане, но эти изменения, предписанные Высоким судом, с этим не связаны.

Риши Сунак обнародовал изменения в схеме сохранения рабочих мест

Министр финансов Риши Сунак обнародовал планы, предполагающие частичное участие работодателей в оплате труда работников, находящихся в вынужденном простое, в соответствии со схемой сохранения рабочих мест.

Изменения в схеме сохранения рабочих мест (CJRS) позволят предприятиям возвращать персонал на неполный рабочий день начиная с июля, но при этом требуется, чтобы фирмы-работодатели компенсировали часть заработной платы начиная с августа.

С августа работодатели должны вносить взносы в Фонд государственного социального страхования и пенсионные взносы, а затем, с сентября, работодатели должны будут компенсировать 10% от зарплаты сотрудников, а с октября — уже 20%.

Кроме того, работникам будет разрешено вернуться на работу на неполный рабочий день с июля, но только в компании, выплачивающие 100% от заработной платы.

Сунак подчеркнул, что схема сохранения рабочих мест будет скорректирована таким образом, чтобы «те, кто в состоянии работать, могли это делать».

Около 8,4 млн работников получают 80% своей зарплаты от правительства — до £2 500 в месяц — в соответствии с этой схемой, которая первоначально должна была продлиться до конца июля.

В конце мая министр финансов продлил схему до конца октября, но не уточнил, как работодатели будут вносить свой вклад.

В соответствии с изменениями работники будут продолжать получать 80% заработной платы до конца октября, но к тому времени пятая часть их зарплаты должна будет быть выплачена работодателями.

Правительство также заявило, что 30 июня программа сохранения рабочих мест будет закрыта для новых участников, а финансовая поддержка при этом продлится до конца октября.

Выплаты работодателям по этой схеме уже достигли £15 млрд, однако, как ожидается, общая стоимость этой схемы составит около £80 млрд, или £10 млрд ежемесячно.

Сунак также объявил, что финансовую помощь для самозанятых лиц продлят еще на три месяца, хотя размер гранта будет сокращен на 10% и составит до 70% от прибыли.

Правительство рассматривает варианты налоговых льгот

Министр финансов Великобритании сосредоточен на мерах по предотвращению ожидаемого роста безработицы и ускорению экономического роста.

Риши Сунак рассматривает налоговые субсидии в отношении взносов национального социального страхования для компаний в рамках пакета мер по преодолению последствий коронавируса, о котором будет объявлено в июле, сообщила газета The Daily Telegraph 1 июня.

При этом, согласно правительственным источникам, рассматриваемое повышение налоговых ставок, включая повышение налога на доходы и налога на добавленную стоимость, вероятно, отложат до восстановления темпов экономического роста.

В отчете также отмечается, что в центре внимания Сунака лежит борьба с безработицей. Рассматриваются различные меры, включая налоговые льготы или субсидии для работодателей, которые нанимают новых сотрудников, гарантии работы для молодежи и переподготовку кадров.

Коронавирус (Covid-19): кого освободят от карантина по прибытии

Home Office недавно разъяснил, кто будет освобожден от новых пограничных карантинных правил Великобритании, введенных из-за коронавируса. Эти правила будут применяться к приезжающим в Великобританию начиная с 8 июня 2020 года. Ожидается, что возможный пересмотр данного карантинного режима правительство осуществит в конце июня этого года.

Вам не нужно будет заполнять форму или самоизолироваться в течение 14 дней, если вы приехали в Великобританию:

— из Ирландии;

— с Нормандских островов;

— с острова Мэн.

Также от карантина освободят:

— членов дипломатических представительств (за пределами Великобритании) и консульских учреждений в Соединенном Королевстве, должностных лиц, служащих или представителей международных организаций, а также их семьи или иждивенцев;

— часть оборонного персонала и подрядчиков, необходимых для выполнения определенных основных оборонных задач, включая выездные войска или НАТО;

— должностных лиц, которые выполняют основные обязанности по охране границ.

Более подробно о полном списке освобожденных от карантина категорий людей смотрите на сайте компании в разделе «Новости».

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Law Firm Limited

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