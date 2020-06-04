Найден подозреваемый по делу об исчезновении Мадлен Макканн

Британская девочка пропала в Португалии в 2007 году

43-летний гражданин Германии объявлен подозреваемым в похищении Мадлен Макканн, заявил прокурор немецкого города Брауншвейг Ганс Вольтерс. Девочка пропала из гостиничного номера в Португалии в 2007 году, пишет Reuters.

Подозреваемый неоднократно совершал преступления и был осужден за сексуальное насилие над детьми. С 1995 по 2007 гг. он проживал в Португалии, где работал официантом, занимался кражами со взломом, а также продавал наркотики. Сейчас он находится в тюрьме по делу, не связанному с Макканн. Мотив похищения трехлетней девочки пока неизвестен. Преступник мог зайти в номер с целью кражи, но мог иметь и четкий план действий в отношении Мадлен.

В 2007 году британцы Кейт и Джерри Макканны с тремя детьми приехали на отдых в португальский городок Прайя-да-Луш. 3 мая они уложили спать близнецов и маленькую Мадлен, после чего пошли с друзьями в бар неподалеку. Вернувшись домой, они обнаружили, что Мадлен пропала.

Исчезновение девочки получило огромный общественный резонанс в Великобритании. За 13 лет полиция допросила сотни подозреваемых, но не смогла выйти на след преступника. В какой-то момент обвинение выдвинули против самих родителей Мадлен.

Немецкая полиция настаивает, что девочка, вероятно, мертва. Британская полиция пока ведет дело о пропаже.