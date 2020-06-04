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С 15 июня в общественном транспорте нужно будет носить маски

С 15 июня в общественном транспорте нужно будет носить маски
Photo by Anna Shvetspexels.com

Об этом заявил министр транспорта Грант Шэппс

С 15 июня в Англии вводится обязательное ношение масок в общественном транспорте, пишет The Guardian. Об этом заявил министр транспорта Грант Шэппс. Нарушителям могут грозить штрафы. Требование необходимо соблюдать при нахождении в метро, автобусах, поездах и других видах общественного транспорта.

По мнению правительства Великобритании, это обезопасит граждан после послаблений карантинных мер. Тем не менее, главный врач Англии Крис Уитти предупреждает: ношение маски не отменяет соблюдение социальной дистанции.

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