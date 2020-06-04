История создания самого знаменитого британского паровозика

Он колесит по вымышленному острову Содор со своими друзьями. За 75 лет его характер ничуть не изменился. Озорной, суетливый и неугомонный, он вечно попадает в какие-нибудь истории. А оттого так нравится детворе. Сложно поверить, но паровозику Томасу — 75 лет. Давайте вспомним, с чего все начиналось.

Мальчик-фантазер

А началось все в далеком 1917 году в английской деревушке в графстве Уилтшир, куда переехала семья священника, поселившись недалеко от Большой западной железной дороги, пролегавшей от Паддингтона до Бристоля. Сын священника слушал шум поездов и представлял, как они пыхтят и разговаривают, как проходит их удивительная жизнь. Мальчика с бурным воображением звали Уилберт Одри: впоследствии он стал автором «Железнодорожных рассказов», которые потом легли в основу историй про паровозик Томас.

Священник, который любил паровозы

Уилберт вырос и тоже стал священником, как и его отец. Но увлечение паровозами не бросил. Более того, он передал эту любовь своему сыну Кристоферу. Когда в 1943-м маленький Кристофер заболел корью и был вынужден долгое время оставаться в постели, Уилберт начал развлекать его, придумывая истории о паровозах. Эти рассказы очень нравились Кристоферу, и Уилберт придумывал все новые и новые сюжеты, а потом стал записывать их на клочках бумаги, дополняя рисунками. Он стал первым человеком, который наделил паровозы лицами и человеческими качествами.

Супруга Уилберта Маргарет убедила мужа отослать свои истории литературному агенту, который в свою очередь отправил записи в издательский дом в Лестере. Издательство, к удивлению Уилберта, согласилось напечатать рассказы при условии, что будет дописана еще одна, четвертая, история. В итоге первую книгу «Железнодорожных рассказов» издали в 1945 году под названием «Три локомотива».

Уилберт продолжал церковные службы, но так увлекся паровозами, что построил в саду за домом маленькую железную дорогу. Все прихожане знали об увлечении викария, а так как многие из них работали на железной дороге (напомним, что деревушка пролегала около магистрали), рассказывали ему много интересного. А порой и сами удивлялись, что священник знает о паровозах не меньше их самих.

Как появился Томас

Чтобы порадовать сына на Рождество, Уилберт смастерил из остатков деревянной метлы и обрывков дерева модель паровозика. И назвал его Томас. Отец с сыном стали сочинять новые рассказы, где главным героем стал, как вы уже догадались, паровозик Томас. Он-то и послужил прообразом для следующих рассказов, которые вышли через год после первой книги.

Маленький синий паровоз с единичкой на борту и беспечным озорным характером стал самым популярным персонажем Одри. Истории о паровозике читали не только в Англии, но и во всем мире. Всего вышло 26 книг серии. Их общий тираж к 2015 году составил 201 млн экземпляров, сделав Уилберта Одри одним из самых популярных детских писателей в мире.

Обитатели Содора

Каждый персонаж имеет свой характер, а все истории основаны на реальных железнодорожных происшествиях, о которых Уилберт слышал от прихожан.

Вскоре, в 1950 году, появилось место, где разворачивались все события. Это был остров Содор. Идея острова пришла в голову Одри после его путешествия на остров Мэн. Загадочный остров паровозиков «находится» где-то между островом Мэн и Барроу-ин-Фернессом. Детальное описание острова Уилберт опубликует лишь в 1987 году в отдельной книге «Остров Содор: его обитатели, истории и железная дорога».

У паровозка постепенно появились друзья: веселый Перси, капризный Джеймс, гордый и хвастливый Гордон и другие. Есть еще и вагончики — Энни и Кларабель, автобус Берти, трактор Теренс и вертолет Гарольд. Руководит железной дорогой сэр Топхэм Хэтт, он же «толстый инспектор», строгий, но справедливый.

Телевизионная жизнь Томаса

В 1979 году британскому продюсеру Бритту Олкрофту попали в руки книги о паровозике. Они ему так понравились, что он захотел их экранизировать. Ведь телевидение в то время активно развивалось, и программ для детей не хватало. Олкрофт занялся поиском денег, подбором студии и актеров для озвучки. И вот в 1984 году на экран вышли первые серии телесериала «Паровозик Томас и друзья» (позже название упростили как «Томас и друзья»).

Рассказчиком историй стал бывший барабанщик знаменитых «Битлз» Ринго Старр. В студии построили огромную железную дорогу и модели паровозов в масштабе 1:32. Это был дорогостоящий проект, поэтому количество персонажей было ограничено (слишком дорого было производить новых). Истории повторяли книги Одри. Уилберту даже пришлось написать специальную рождественскую историю для шоу, так как по контракту сценарии создавались только на основе уже опубликованных книг.

Программа сразу же понравилась и детям, и их родителям, ведь в доступной форме истории о паровозике учат детей, что такое хорошо и что такое плохо, как вести себя в разных ситуациях и как помогать окружающим.

Паровозик по наследству

Последняя книга Уилберта Одри вышла в 1972 году. После этого преподобный вышел на пенсию. В 1996 году его имя внесли в список церемонии вручения Ордена Британской империи, но здоровье Уилберта сильно ухудшилось, и он не смог приехать в Лондон, чтобы получить награду. Вскоре он умер.

Дело Уилберта продолжил его сын Кристофер. Да, тот самый, для кого, собственно, и была написана история про паровозик Томас. Кристофер начал сочинять истории уже для развлечения своего трехлетнего сына Ричарда. Книга «Действительно полезные паровозы» стала первой из его 14 книг, которые развлекали уже второе поколение поклонников Томаса. Таким образом, общее количество «Железнодорожных рассказов» выросло до 42-х. В одной из книг появился новый герой — лесной локомотив по имени Уилберт, дань памяти любимому отцу.

Создавая историю для сына, Уилберт Одри не предполагал, что ее полюбят дети по всему миру. Паровозик Томас появился на свет благодаря богатой фантазии Одри, который видел мир по-другому. Может, и нам стоит взглянуть на вещи с другой стороны, и мир сразу станет итереснее.

Подготовила Оксана Кеш