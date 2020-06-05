Активисты устроили акцию протеста перед домом Доминика Каммингса

К ним присоединились соседи советника премьер-министра

4 июня у дома Доминика Каммингса прошла акция протеста, пишет Sky News. Двадцать активистов с плакатами собрались на улице, где живет советник премьер-министра Великобритании и легли на землю, изображая жертв коронавирусной инфекции. Надпись на одном из плакатов гласила: «[В стране] больше 50 тыс. жертв, однако ты продолжаешь считать себя выше этого».

Несмотря на карантин, в конце марта Каммингс уехал к родителям в Дарем, находящийся в 400 км от Лондона. В поездку он отправился с четырехлетним сыном и супругой, у которой на тот момент выявили симптомы Covid-19. Советник нарушил правила дважды: помимо Дарема он побывал у замка Barnard Castle в получасе езды от родителей.

Участница протестной акции Сита Билани была возмущена поведением Каммингса. Она рассказала, что не смогла посетить похороны тети из-за карантина. «А теперь Борис Джонсон хочет, чтобы мы забыли про эту историю», — добавила Билани.

Во время выступления активисты были в масках и соблюдали предписанную дистанцию. Акция увенчалась успехом: к протестующим присоединились около пятнадцати соседей Доминика Каммингса. Полиция не стала арестовывать людей, поскольку они вели себя мирно.