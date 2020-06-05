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Британцы торопятся получить немецкое гражданство

Британцы торопятся получить немецкое гражданство
Фото:123rf.com

В декабре этого года Великобритания покинет Европейский союз

В декабре этого года Великобритания покинет Европейский союз, поэтому желающие остаться в альянсе британцы торопятся получить гражданство другой страны. Одним из самых популярных является немецкое, пишет The Guardian.

Количество заявок от британцев на получение гражданства Германии выросло на рекордные 2300% за пять лет. По данным Федерального статистического управления, в 2019 году Германия одобрила 128,9 тыс. заявок на гражданство, 14,6 тыс. из которых были от граждан Великобритании. Более половины обратившихся прожили в Германии больше двадцати лет.

Всего с референдума 2016 г. немецкое гражданство получили 31,6 тыс. британцев.

Большинство из них, тем не менее, решило сохранить и британский паспорт на время переходного периода.

«Основная причина смены гражданства — «Брекзит», но это не значит, что люди обрывают связи с Соединенным Королевством. Им просто хочется сохранить права и свободы европейских граждан», — говорит Дэниел Тетлоу, соучредитель ассоциации «Британцы в Германии» и автор исследования о влиянии «Брекзита» на миграцию.

В прошлом году Великобритания одобрила 125,3 тыс. заявок на получение гражданства, однако только 3,2 тыс. из них были поданы немцами.

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