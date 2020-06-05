Только треть стоматологических клиник готова открыться 8 июня

Врачам не хватает средств индивидуальной защиты

Борис Джонсон разрешил стоматологам возобновить работу с 8 июня, однако далеко не все клиники оказались к этому готовы, пишет The Guardian. По данным Британской стоматологической ассоциации (BDA), только 36% из них откроются на следующей неделе.

Врачи сообщают о нехватке средств индивидуальной защиты и невозможности провести целый ряд медицинских операций из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию. Глава BDA Мик Армстронг предупреждает: стоматологи не смогут принять столько же пациентов, сколько обслуживали до пандемии.

Магда (имя изменено по просьбе женщины), руководитель сети стоматологических клиник в Оксфорде, утверждает, что начнет работать не раньше 15 июня. Она попыталась купить средства индивидуальной защиты для врачей и обнаружила, что стоимость упаковки масок выросла с £4 до £35.

«У нас есть контракт с NHS, и я думала, что они заплатят за маски. К сожалению, несколько дней назад я получила письмо, в котором говорилось, что NHS не сможет нас поддержать», — добавила Магда. Для проведения некоторых операций врачам нужны особые респираторы FFP2 и FFP3, но их не практически не осталось в продаже.