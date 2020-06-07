Отказ в гуманитарной визе: решение Европейской конвенции по правам человека

Европейский суд по правам человека отклонил предложение о распространении юрисдикции Конвенции на ходатайства о выдаче визы для въезда в ту или иную страну и ходатайства о предоставлении убежища.
В судебном деле M.N. and Others v. Belgium (заявление № 3599/18) Страсбургский суд постановил, что заявление, поданное сирийской семьей, проживающей в Ливане, которой бельгийское правительство отказало в гуманитарной визе, является неприемлемым. Поэтому суд не смог рассмотреть их иск о том, что отказ нарушил статью 3 Европейской конвенции по правам человека.
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