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Читать!

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Любовь Антонова,
ведущая рубрики

Пока русские писатели продолжают переживать травмы прошлого века: революцию, сталинские репрессии, вопрос нацменьшинств, – европейская литература откликается на актуальные темы, можно сказать, на еще не остывшую повестку дня из выпусков новостей. 

Признанный британский писатель Джонатан Коу в  романе «Срединная Англия» (заключительная часть трилогии, две первые книги называются «Клуб ракалий» и «Круг замкнулся») препарировал “Брекзит” как явление не только политической и социальной жизни, но личной, семейной истории.

И хотя политики в романе более чем достаточно, его герои переживают происходящее на повседневном опыте, пусть и со ссылками на Бориса Джонсона. Бенджамин Тракаллей пишет бессмысленный и бесконечный роман – это он учился с Борисом в одном колледже. Племянница Бенджамина Софи читает лекции о портретах Александра Дюма и преподает в университете, откуда ее едва не вышибли за невинную, но неполиткорректную реплику в адрес студента-трансгендера. Политический обозреватель Дуг Андертон уходит от великосветской жены-аристократки к партийной активистке, получающей угрозы за позицию «остаться».

Роман длинный, читаешь его долго, иногда возвращаясь к прочитанным страницам, чтобы не потерять нить повествования, но ответ на вопрос «Что произошло с Великобританией, очнувшейся от собственного решения в шоке и удивлении» готов.

Однажды я пыталась осилить увесистую книгу под условным названием «Кто такие англичане», что-то вроде наукообразного труда, изучающего каких-нибудь летучих мышей, их повадки и образ жизни. Дочитать не удалось в силу исключительной серьезности темы и занудности изложения.

Джонатан Коу остроумен, его юмор именно тот, что принято считать британским, – тонкий, изощренный, вызывающий не гогот, а удовольствие. Если вы хотите узнать «кто такие англичане», нет ничего лучше романа Коу о срединной Англии – английской глубинке, где все на самом деле и происходит.

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