subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Бэнкси посвятил новую картину протестам в США

Бэнкси посвятил новую картину протестам в США
Фото:instagram.com/banksy

Анонимный художник опубликовал ее в соцсети

6 июня анонимный британский художник Бэнкси опубликовал в своем «Инстаграме» новую картину, посвященную протестам в США. Они начались 25 мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда и прошли не только в Америке, но и в других странах мира.

Фото: instagram.com/banksy

На картине изображен траурный портрет, возле которого лежат цветы и стоит зажженная свеча. Над портретом висит американский флаг — его угол загорелся от пламени свечи. В своем посте Бэнкси объяснил, что поначалу решил не высказываться о проблеме и послушать чернокожих людей, однако позже передумал. Он сравнил проблему расизма с неисправной трубой — из-за ее протечки страдают соседи снизу, однако устранить неисправность могут только соседи сверху.

Бэнкси неоднократно высказывался на острые социальные темы и стал не просто художником, но и политическим активистом. Предыдущая его работа посвящена самоотверженной работе врачей в разгар пандемии. На рисунке ребенок играет с фигурками супергероев, спасающих жизни: Человеком-пауком, Бэтменом и врачом NHS.

Фото: instagram.com/banksy

profile-sample2
Бэнкси посвятил новую картину протестам в США
08-06-2020
profile-sample2
Правительство продлило до сентября запрет на выселение жильцов
08-06-2020
profile-sample2
В Бристоле протестующие снесли статую работорговца
08-06-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.