Бэнкси посвятил новую картину протестам в США

Анонимный художник опубликовал ее в соцсети

6 июня анонимный британский художник Бэнкси опубликовал в своем «Инстаграме» новую картину, посвященную протестам в США. Они начались 25 мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда и прошли не только в Америке, но и в других странах мира.

На картине изображен траурный портрет, возле которого лежат цветы и стоит зажженная свеча. Над портретом висит американский флаг — его угол загорелся от пламени свечи. В своем посте Бэнкси объяснил, что поначалу решил не высказываться о проблеме и послушать чернокожих людей, однако позже передумал. Он сравнил проблему расизма с неисправной трубой — из-за ее протечки страдают соседи снизу, однако устранить неисправность могут только соседи сверху.

Бэнкси неоднократно высказывался на острые социальные темы и стал не просто художником, но и политическим активистом. Предыдущая его работа посвящена самоотверженной работе врачей в разгар пандемии. На рисунке ребенок играет с фигурками супергероев, спасающих жизни: Человеком-пауком, Бэтменом и врачом NHS.