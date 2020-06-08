Правительство продлило до сентября запрет на выселение жильцов

Новые меры защитят тех, кто не может платить за аренду из-за пандемии

Правительство продлило запрет на выселение жильцов в Англии и Уэльсе еще на 2 месяца, пишет The Guardian. Запрет должен был истечь 25 июня. Таким образом, арендаторы, лишившиеся заработка из-за коронавируса, не останутся на улице, несмотря на трудности с оплатой аренды.

«Суды не будут проводить слушания о выселении до конца августа. Этим летом никто не потеряет жилье из-за коронавируса», — заявил министр жилищного строительства Роберт Дженрик. По его словам, судебное разбирательство — крайняя мера в условиях пандемии. Лендлорды должны сначала исчерпать другие возможные варианты, например установить более гибкий график выплат, который устроил бы обе стороны.

Джиллиан Гай, исполнительный директор благотворительной организации Citizens Advice, одобрила решение правительства, но добавила: «Это не панацея, а люди, потерявшие работу, должны быть юридически защищены от выселения».

По словам правительства, оно уже работает над созданием нового нормативно-правового акта.