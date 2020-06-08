TfL раздает маски пассажирам метро и автобусов

С 15 июня ношение масок станет обязательным

С 15 июня в Англии вводится обязательное ношение масок в общественном транспорте: метро, автобусах и поездах. Можно использовать одно- и многоразовые маски, платки или любой другой аксессуар, который надежно закрывает нос и рот.

Чтобы помочь лондонцам адаптироваться к новым правилам, волонтеры Transport for London и Администрации Большого Лондона (Greater London Authority, GLA) начали бесплатно раздавать маски в местах большого скопления людей: на станциях метро Kings Cross St Pancras, Euston, Liverpool Street и London Bridge, у автобусных остановок Stratford и Hammersmith.

Пропускная способность метро сейчас не превышает 15% от нормы — это позволяет пассажирам сохранять социальную дистанцию. Правительство по-прежнему агитирует людей добираться на работы на велосипедах или пешком, а общественный транспорт использовать только по крайней необходимости.

За это выступает и мэр Лондона Садик Хан, пишет Time Out. «Я хочу поблагодарить лондонцев, которые пожертвовали своим привычным образом жизни ради соблюдения карантина. Необходимо продолжать в том же духе, поскольку это поможет спасти жизни», — добавил Хан.