В Бристоле протестующие снесли статую работорговца

В Великобритании прошли новые акции протеста против расизма и полицейского произвола

В эти выходные по Великобритании прошли акции протеста против расизма и полицейского произвола, пишет BBC. Их причиной стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе.

Тысячи людей прошлись по улицам Бристоля, Манчестера, Вулвергемптона, Ноттингема, Глазго и Эдинбурга. По большей части это были мирные протесты, однако столкновений между активистами и полицейскими избежать не удалось. В Лондоне за нарушение общественного порядка арестовали 12 человек. 14 столичных полицейских получили ранения.

В Бристоле протестующие снесли с постамента статую известного парламентария и работорговца 17-го века Эдварда Колстона. Он был членом Королевской африканской компании, которая вывезла из Африки 80 тыс. человек и продала их в рабство в Северную Америку. В Лондоне под статуей Уинстона Черчилля на Parliament Square появилась надпись о том, что он был расистом.

Действия протестующих вызвали противоречивую реакцию. Борис Джонсон отметил в «Твиттере», что люди имеют право выражать свое мнение, но не должны нападать на полицейских. Министр внутренних дел Прити Пател раскритиковала случай со памятником Колстону, заявив, что «это отвлекло внимание от истинной причины, по которой люди вышли протестовать».

Профессор-историк Дэвид Олусога заявил BBC News, что статую нужно было снести гораздо раньше. «Памятники ставят великим людям, но в случае с Колстоном это не так. Он был работорговцем и убийцей», — добавил Олусога.