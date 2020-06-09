Лондон вошел в топ-20 самых дорогих городов мира

На первом месте — Гонконг

Американская консалтинговая компания Mercer опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих городов мира, пишет The Evening Standard. Специалисты компании сравнили затраты на транспорт, одежду и еду, а также учли курс местной валюты по отношению к доллару.

В этом году добавился дополнительный критерий — доступность товаров на момент пандемии коронавируса. На первом месте из 209 возможных оказался Гонконг. На втором месте — туркменский Ашхабад. В пятерку также вошли Токио, Цюрих и Сингапур.

Лондон поднялся на четыре строчки по сравнению с прошлым годом и занял девятнадцатое место. Ирландский Дублин опустился на три позиции — и занял 46-е место.

Бирмингем — на 129-м месте, Абердин — на 134-м, Глазго поднялся со 145-го на 141-е, Белфаст — на 149-м месте.

Руководитель департамента мобильности Mercer в Великобритании и Ирландии Кейт Фитцпатрик рассказывает, что все британские города заняли более высокие позиции в этом году из-за укрепления фунта стерлингов к доллару.

Mercer публикует этот список для компаний, имеющих иностранных сотрудников. С помощью него они могут отслеживать колебания валюты в других городах и по возможности компенсировать разницу в заработной плате.