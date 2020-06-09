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Пабы и рестораны могут открыться 22 июня

Пабы и рестораны могут открыться 22 июня
Фото:123rf.com

Правительство обсуждает план восстановления экономики

Правительство Великобритании обсудит сегодня план восстановления экономики, пострадавшей от эпидемии коронавируса. На повестке дня стоит открытие пабов и ресторанов, пишет The Financial Times.

Изначально заведения должны были открыться не раньше 4 июля. Однако теперь министры раздумывают о том, чтобы разрешить пабам и ресторанам с открытыми верандами начать работу с 22 июня. План поддерживает министр финансов Риши Сунак.

Некоторые ученые считают, что Борис Джонсон слишком быстро ослабил карантинные меры, однако премьер-министр убежден, что экономика нуждается в скорейшем восстановлении. Джонсон поручил министру по делам бизнеса Алоку Шарме поговорить со своими коллегами из Дании — местное правительство распорядилось открыть рестораны в мае и сократило необходимую дистанцию до 1 метра.

Министр жилищного строительства Роберт Дженрик займется пересмотром планирования открытых пространств. В обсуждении также принимают участие Майкл Гоув, министр транспорта Грант Шэппс и министр культуры Оливер Дауден.

Из-за карантина пабы, отели и рестораны остались без выручки в апреле и мае. Многие из них уже не смогут открыться обратно, говорят в СМИ.

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