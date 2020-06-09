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Ученики начальной школы не вернутся к занятиям до сентября

Ученики начальной школы не вернутся к занятиям до сентября
Фото:123rf.com

Правительство поменяло свои планы

С 1 июня школьники первых и шестых классов вернулись на учебу. Для соблюдения дистанции количество учеников в классе сократили до пятнадцати — остальные продолжили обучаться дистанционно. Тем не менее, половина родителей не согласилась отпустить детей, а некоторые школы просто не открылись, сославшись на высокое число случаев заражения коронавирусом.

До начала летних каникул к занятиям должны были приступить и ученики 2-5 классов, однако из-за общественного недовольства правительство отказалось от этой идеи. Министр образования Гэвин Уильямсон предоставил главам школ право решить вопрос с учебой самостоятельно, пишет BBC.

Уполномоченный по правам ребенка в Англии Энн Лонгфилд осталась недовольна решением правительства. «Около 8 млн детей не вернутся в школы до сентября, что скажется на качестве их знаний», — заявила Лонгфилд.

Однако руководитель Ассоциации работников школ и колледжей (ASCL) Джефф Бартон рад, что «правительство не стало настаивать на невозможном». «Сохранить дистанцию в школах не получится, поэтому мы не удивлены решением правительства», — добавил Бартон.

План по возвращению учеников десятых и двенадцатых классов в школы с 15 июня пока остается в силе.

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