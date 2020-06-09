Жесткий «Брекзит» скажется на поставке лекарств

Фармацевты просят правительство договориться с ЕС

Ассоциация британской фармацевтической промышленности (ABPI) подготовила отчет, в котором говорится о влиянии пандемии коронавируса на ассортимент лекарственных средств в Великобритании.

Из-за эпидемии в стране резко повысился спрос на средства для оказания неотложной помощи и респираторные средства, в том числе ингаляторы.

В то же время закрытие границ и карантин привели к сокращению поставок из-за рубежа и временному закрытию фармацевтических компаний, пишет BBC.

Члены ABPI подчеркивают, что лекарства и медицинская продукция продолжали поступать благодаря тесной связи с международными компаниями. Однако этому может прийти конец, если Великобритания не сумеет договориться с ЕС об условиях торговли. В таком случае стране придется торговать на условиях Всемирной торговой организации (ВТО), а это означает введение торговых барьеров с начала 2021 года.

«Мы предостерегаем правительство от принятия радикальных мер, которые могут сказаться на поставках лекарств для пациентов NHS», — говорится в обращении фармацевтов.

Импорт 90% медицинских средств в Великобританию проходит через французский порт Кале и британский порт Дувр.