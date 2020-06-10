Пять загадочных картин из Национальной галереи Лондона

Национальная галерея богата шедеврами, но эти пять великих полотен вызывают особенный интерес, ведь у каждого из них есть секрет. Какой?

Не одна такая: «Мадонна в скалах» Леонардо да Винчи

У знаменитой картины «Мадонна в скалах» Леонардо да Винчи есть близнец, который находится в парижском Лувре.

После переезда из Флоренции в Милан ко двору герцога Сфорцы в начале 1480-х Леонардо почти сразу получил заказ от братства Непорочного зачатия и начал работать над картиной, которая должна была стать частью большого алтаря, включающего деревянную статую Девы Марии. Алтарь был предназначен для часовни Девы Марии в церкви Сан-Франческо-Гранде — главной церкви францисканского ордена, самой большой в городе после Миланского кафедрального собора. К сожалению, она не сохранилась до наших дней.

Леонардо закончил картину в 1483 году, но братство получило заказанное только в 1508 году, 25 лет спустя.

Разногласия — в том числе и из-за денег — заставили Леонардо продать первую версию картины (это она выставлена в Лувре) другим людям. Братство, осознав свою ошибку, долгие годы уговаривало Леонардо написать вторую версию картины. Именно вторая версия находится сейчас в коллекции Национальной галереи.

Кто в зеркале: «Портрет четы Арнольфини» Яна ван Эйка

Этот портрет — одна из самых известных и загадочных работ в истории искусства.

Кто эти люди в домашней обстановке? Они явно давно муж и жена, хотя на протяжении многих лет картина считалась символом церемонии бракосочетания. Других версий тоже было немало, от заключения брачного контракта при свидетелях до памятного портрета после смерти любимой жены.

Искусствоведы были единодушны только в том, что на картине изображен представитель рода Арнольфини, в то время большой семьи итальянских торговцев, имевшей представительство во фламандском городе Брюгге. Наиболее вероятно, что герой картины — Джованни ди Николао Арнольфини, известный также как Джаннино или Джеханнин. В 1434 году ему исполнилось 30 лет. Женщина рядом, видимо, его вторая жена, ее имени мы не знаем. Она не беременна, хотя и создается такое впечатление — героиня полотна просто держит перед собой складки подола громоздкого платья, как это обычно делали дамы в ее время.

Возможно, Арнольфини были друзьями ван Эйка. Выпуклое зеркало на стене показывает не только сжатое и искривленное изображение комнаты, но и двух мужчин, входящих в дверь. Над зеркалом мы видим надпись: «Ян ван Эйк был здесь. 1434». Быть может, мужчины в зеркале — это сам ван Эйк и его слуга, которые приехали в гости к Арнольфини.

Страшно красива: «Уродливая герцогиня» Квентина Массейса

Долгое время этот портрет фламандского живописца без достаточных оснований считался портретом Маргариты Тирольской. Но Маргарита Тирольская, по прозвищу Маульташ, была, по описаниям современников, очень красивой женщиной, хоть и необычайно глупой.

На полотне Массейса изображена пожилая соблазнительница, протягивающая своему партнеру бутон розы; грудь в открытом декольте — пародия на искушение плотью, а рога на головном уборе напоминают об атрибутах дьявола.

Эта картина — часть пары: «мужская половина», под названием «Портрет пожилого мужчины», находится в Музее Жакмар-Андре в Париже, и изображенный на ней человек очень похож на Филиппа Смелого, герцога Бургундского.

Массейс впервые в истории искусства использовал собирательный образ в сатирических целях .Оба портрета являют собой пример сатиры, высмеивающей тщеславие старых и некрасивых людей, которые одеваются и ведут себя так, как будто они еще молоды и прекрасны.

Считается, что именно «Уродливая герцогиня» вдохновила Джона Тенниела на создание образа герцогини в первых иллюстрациях к «Приключениям Алисы в Стране чудес», ставших каноническими (1869 год). Эту идею подхватила Хелена Бонем-Картер, блестяще сыгравшая Красную Королеву в последнем фильме про Алису.

Два в одном: «Портрет мадам Помпадур» Франсуа-Юбера Друэ

Этот портрет маркизы Помпадур из Национальной галереи Лондона, принадлежащий кисти Франсуа-Юбера Друэ, является ее самым поздним прижизненным изображением. Картина была завершена в мае 1764 года, через месяц после смерти маркизы в возрасте 43 лет. Мадам Помпадур, любовница Людовика XV и одна из самых знаменитых фигур своего времени, предстает перед нами в домашней обстановке своей версальской квартиры, за работой над вышивкой, ​​как почтенная матрона, воплощающая буржуазную добродетель и трудолюбие.

При внимательном рассмотрении выясняется, что портрет на самом деле состоит из двух полотен. Меньшее, включающее голову, плечи и правое предплечье, добавлено к основному полотну, изображающему женщину в полный рост. Для художников того времени, особенно имевших важных заказчиков, не было ничего необычного в том, чтобы работать только над частью портрета с натуры, а остальное дописывать в студии с использованием одежды и аксессуаров заказчика. Это позволило Друэ закончить портрет после смерти маркизы.

Украинские «Русские танцоры» Эдгара Дега

В конце 1890-х годов несколько танцевальных трупп из Восточной Европы посетили Париж, где они выступали в кабаре «Мулен Руж», «Фоли-Бержер», «Казино де Пари» и других, менее известных местах, в том числе в ресторане на Монмартре, недалеко от дома Дега.

Пастель из Национальной галереи Лондона была одной из примерно десяти, которые изображали «танцоров в русском костюме», — их Дега показывал посетителям своей студии в 1899 году; при этом, судя по костюму, танцоры — украинцы, а не русские.

Художник называл эту серию своих работ «оргиями цвета». Одетые в национальные костюмы, экзотичные для парижской публики, танцоры из народа сильно отличались от классических балерин, которых Дега писал почти четыре десятилетия.

Классический балет, который берет свое начало из танцев при королевском дворе, основывается на грациозной, отточенной пластике. Решительные же движения и жесты народных танцоров привлекли Дега безудержным, первобытным стремлением человеческого тела пуститься в пляс. Вероятно, что танец с картины исполнялся на улице, где-то в сельской местности, а не на сцене.

Простим ошибку в названии художнику, плохо разбиравшемуся в тонкостях национального состава Российской империи?