И смех и грех

Российский комедийный сериал «Чики» (2020) неожиданно стал событием.

О нем пишут все опинионмейкеры и инфлюенсеры, да и простых пользователей соцсетей он тоже зацепил не меньше, чем крупные нетфликсовские и хулувские блокбастеры. То ли сделан сериал хорошо, то ли правды в нем оказалось больше, чем ожидали.

Пилот сериала несколько отпугивает. Там слишком много клиповых сцен с громкой поп-музыкой и попами в кадре.

Главные героини тут три молодые провинциальные проститутки на юге России, обслуживающие дальнобойщиков на трассе. Мы знакомимся с ними в опасный момент: пьяный водитель запихал их в свой фургон и устроил на нем гонки по колосящемуся полю. Между кульбитами, которые выписывают внутри девушки, их лица трудно рассмотреть, да камера и не пытается. И музон орет — все как в жизни.

А потом в полиции они будут ругаться с едва не угробившим их водилой, кто кому должен. Не сахар жизнь у девушек: они едва сводят концы с концами, содержат свои семьи в городке, где нет работы, сутенер их только прессует, но никогда не приходит на защиту, клиенты бьют, унижают и отказываются платить. Но выхода все равно нет, так какая разница?

Стоит запомнить этих актрис: Варвара Шмыкова, Ирина Носова, Алена Михайлова. Их пока мало кто знает. Шмыкова сыграла волонтера в «Нелюбви» Звягинцева, Михайлова недавно появилась на «Кинотавре» в авантюрном фильме «Люби их всех», где переиграла и Гармаша, и Кузнецова, и многих других звезд. Но запомнят их после «Чик», они здесь великолепны.

К счастью для их исстрадавшихся героинь, из Москвы приезжает бывшая товарка Жанна на новеньком «Мини Купере» и с сынишкой, который любит переодеваться в женские платья и делать себе макияж. Играет ее Ирина Горбачева («Чики» — совместный проект Ирины и ее мужа Эдуарда Оганесяна, режиссера-постановщика сериала). У Жанны план — открыть на родине фитнес-центр, и если одной это сделать нереально, то вчетвером можно попробовать. И этим попыткам как раз посвящены «Чики».

Сразу возникают проблемы. Где взять деньги, если стерва в банке (похоже, бывшая одноклассница девушек) девушкам с опытом работы на шоссе улыбается слишком вежливо? Как избавиться от сутенера (Виталий Кищенко, играл Каренина у Шахназарова), который непонятно с какой стати требует отступных? Что делать с бандюками, которые держат в страхе весь город? А если одна из героинь беременна и не хочет делать аборт? А если…

Обстоятельств и конфликтов здесь столько, что хватило бы не на 8, а на 18 эпизодов. Даже интересно, как авторам удастся успеть все это разрулить. Между тем сериал начиная со 2-го эпизода обретает уверенность и степенность, перестает быть похожим на антирекламный ролик и рассказывает сложную, многофигурную историю.

Интересно здесь то, что все герои — из одной лодки, все знают друг друга с детства. Местный священник для всех просто бывший пацан, который однажды решил пойти вот таким не совсем обычным, но вполне в духе времени путем. Кто-то ушел в бандиты, кто-то — в менты, а он вот — в храм.

Но и в батюшке, и во всех остальных еще живы детские воспоминания друг о друге. Каждый персонаж, за неимением удовлетворительного настоящего и перспективного будущего, переполнен своим и чужим прошлым, таскает его вечно за собой, оно «выстреливает» из него в любой пограничной ситуации, заставляет мгновенно сбрасывать навязанную новым временем и «взрослостью» маску. Отсюда — честность героев с самими собой, глубина их психологической проработки, основа драматургии сериала и его успеха.



Не будь этого постоянного двойного дна с призраками и травмами прошедших лет, были бы «Чики» еще одной чернухой о провинции, бандитах, авантюристах и ментах. Комедией «Русский бизнес», не в обиду недавно ушедшему Михаилу Кокшенову.

Но сейчас это не так. Герои тут матерятся (в большом российском кино уже забыли, как люди говорят на улице) и курят, они ужасно одеты, у них маленькие конурки, где они пытаются выжить, но их трудностями быстро проникаешься.



За счет дискурса, обращенного в прошлое, каждый персонаж раскрывается перед нами по-новому в каждой сцене, а когда ты хорошо узнаешь человека, ненавидеть его уже невозможно. Вот сутенер-мерзавец, способный на любую низость. Но надо оказаться у него дома, увидеть, как он тихо и одиноко живет со своей мамой, узнать, что один завод в городке закрылся, а второй вот-вот обанкротится, и весь путь этого немолодого человека станет вдруг в наших глазах неотвратимым. Болото проблем засасывает одного за другим, и не к каждому приезжает принцесса на иномарке из столицы, чтобы протянуть утопающему соломинку. К нему не приехала, а к трем его подопечным приехала — конечно, ему обидно! И жалко его, и помочь нельзя.

А девчонки между тем все носятся с идеей фитнеса. Абсурдной, нелепой — кому нужен спортивный клуб, если денег в городе ни у кого нет и потребности делать красивые селфи на тренажерах тоже? Кто туда будет ходить? Бандиты, которые сейчас устраивают девушкам ад на земле? Банковские работники, плюющие им вслед?

Самое прекрасное в сериале «Чики» — как раз то, что чем больше все понимают бредовость бизнес-идеи, тем упорнее героини хотят ее воплотить в жизнь и тем сильнее мы желаем, чтобы у них все получилось. Феллиниевской Кабирии осталось только улыбаться: может, нашим все-таки повезет?

Сергей Сычев