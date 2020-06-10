Что такое Let To Buy?

Let To Buy (буквальный перевод — «сдать, чтобы купить») — ситуация, в которой ваше нынешнее жилье не соответствует вашим требованиям и вы покупаете новое для собственного проживания, при этом предыдущее не продаете, а сдаете в аренду. Таким образом, в транзакции одновременно участвуют два объекта недвижимости и два ипотечных кредита.

Когда необходима эта схема?

Есть несколько вариантов. Например, Let To Buy пригодится в том случае, если вы уже нашли дом вашей мечты и хотите купить его скорее, то есть не дожидаясь, когда найдется покупатель на вашу нынешнюю недвижимость.

Второй вариант — вы покупаете новый дом, но продажа вашей нынешней недвижимости затягивается, так как пока никто не предлагает цену, которую вы считаете справедливой, или еще по каким-то причинам.

Также возможно, что вы просто хотите сохранить свой прежний дом и сдавать его в аренду, так как считаете это хорошей инвестицией.

Или, например, вы жили одни, а теперь хотите купить совместный дом со своим партнером, сохранив свою собственность и сдавая ее в аренду.

Каков план действий?

Нужно понимать, что Let To Buy — комплексный процесс: вы будете участвовать одновременно в покупке новой недвижимости, в обеспечении условий для сдачи предыдущей недвижимости в аренду и, возможно, также в рефинансировании (remortgage) этой недвижимости.

Первое, что нужно сделать, — изменить статус своей нынешней недвижимости. Для этого вы должны обратиться в банк, с которым у вас заключен ипотечный договор, и получить разрешение на сдачу в аренду. Документ, подтверждающий изменение статуса недвижимости, называется Consent To Let и выдается банком, который является держателем ипотечного кредита на эту недвижимость.

Проблем с получением от банка такого документа обычно не бывает. В редких случаях банк может попросить увеличить размер депозита и (или) изменить ставку по ипотечному кредиту.

Необходимо оценить недвижимость, которую вы собираетесь сдавать в аренду. Нужно определить не только ее нынешнюю рыночную стоимость, но и адекватную арендную плату. Если потенциальная цена аренды будет меньше выплат по ипотечному кредиту, то разница будет считаться вашими расходами и уменьшит сумму, которую вы сможете занять для покупки нового дома.

Примерную стоимость недвижимости и сумму арендной платы вы можете узнать на сайтах по продаже недвижимости или у местных агентов.

Тонкости Let To Buy

Банки ограничивают минимальный депозит: он должен быть не менее 20—25% на недвижимость, которую вы будете сдавать, и не менее 20% на недвижимость, которую вы покупаете для собственного проживания (есть несколько банков, которые согласятся на депозит не менее 15%). На размер ипотечного кредита для покупки новой недвижимости также будут влиять ваш возраст, размер доходов, расходы, кредитный рейтинг и т. д.

Самое главное, нужно найти банк, который согласится на такую сложную ипотеку. Далеко не каждое финансовое учреждение может предложить вам этот вид кредитования. Поэтому лучше всего обратиться к независимому специалисту по ипотечному кредитованию, который работает с большим количеством банков.

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