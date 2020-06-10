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Что такое Let To Buy?

Что такое Let To Buy?
фото123rf.com
Любовь Васкевич, директор фирмы Your Mortgage Advisor Ltd

Любовь Васкевич,
директор фирмы
Your Mortgage Advisor Ltd

Let To Buy (буквальный перевод — «сдать, чтобы купить») — ситуация, в которой ваше нынешнее жилье не соответствует вашим требованиям и вы покупаете новое для собственного проживания, при этом предыдущее не продаете, а сдаете в аренду. Таким образом, в транзакции одновременно участвуют два объекта недвижимости и два ипотечных кредита.

Когда необходима эта схема?

Есть несколько вариантов. Например, Let To Buy пригодится в том случае, если вы уже нашли дом вашей мечты и хотите купить его скорее, то есть не дожидаясь, когда найдется покупатель на вашу нынешнюю недвижимость.

Второй вариант — вы покупаете новый дом, но продажа вашей нынешней недвижимости затягивается, так как пока никто не предлагает цену, которую вы считаете справедливой, или еще по каким-то причинам.

Также возможно, что вы просто хотите сохранить свой прежний дом и сдавать его в аренду, так как считаете это хорошей инвестицией.

Или, например, вы жили одни, а теперь хотите купить совместный дом со своим партнером, сохранив свою собственность и сдавая ее в аренду.

Каков план действий?

Нужно понимать, что Let To Buy — комплексный процесс: вы будете участвовать одновременно в покупке новой недвижимости, в обеспечении условий для сдачи предыдущей недвижимости в аренду и, возможно, также в рефинансировании (remortgage) этой недвижимости.

Первое, что нужно сделать, — изменить статус своей нынешней недвижимости. Для этого вы должны обратиться в банк, с которым у вас заключен ипотечный договор, и получить разрешение на сдачу в аренду. Документ, подтверждающий изменение статуса недвижимости, называется Consent To Let и выдается банком, который является держателем ипотечного кредита на эту недвижимость.

Проблем с получением от банка такого документа обычно не бывает. В редких случаях банк может попросить увеличить размер депозита и (или) изменить ставку по ипотечному кредиту.

Необходимо оценить недвижимость, которую вы собираетесь сдавать в аренду. Нужно определить не только ее нынешнюю рыночную стоимость, но и адекватную арендную плату. Если потенциальная цена аренды будет меньше выплат по ипотечному кредиту, то разница будет считаться вашими расходами и уменьшит сумму, которую вы сможете занять для покупки нового дома.

Примерную стоимость недвижимости и сумму арендной платы вы можете узнать на сайтах по продаже недвижимости или у местных агентов.

Тонкости Let To Buy

Банки ограничивают минимальный депозит: он должен быть не менее 20—25% на недвижимость, которую вы будете сдавать, и не менее 20% на недвижимость, которую вы покупаете для собственного проживания (есть несколько банков, которые согласятся на депозит не менее 15%). На размер ипотечного кредита для покупки новой недвижимости также будут влиять ваш возраст, размер доходов, расходы, кредитный рейтинг и т. д.

Самое главное, нужно найти банк, который согласится на такую сложную ипотеку. Далеко не каждое финансовое учреждение может предложить вам этот вид кредитования. Поэтому лучше всего обратиться к независимому специалисту по ипотечному кредитованию, который работает с большим количеством банков.

Покупка недвижимости в Ве­ликобритании — это стресс, а также затраты денег и вре­мени, которые не всегда приводят к желаемому ре­зультату. Наши опыт и зна­ния позво­ляют помогать чле­нам русскоговорящего сооб­ще­ства в по­купке недвижимос­ти на всех этапах совершения сделки. Вы можете проконсультироваться по телефону, скайпу, e-mail, назначить встречу в нашем офисе в Лондоне или другом удобном для вас месте.

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