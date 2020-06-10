Debenhams закрывает двадцать магазинов

Эпидемия коронавируса не прошла для компании бесследно

Сеть универмагов Debenhams продолжает закрывать свои магазины, сообщает BBC. В апреле этого года руководство компании приняло решение закрыть семнадцать универмагов из-за пандемии коронавируса и причиненных ей убытков. 9 июня стало известно о закрытии еще трех больших магазинов — в Милтон-Кинсе, Уотфорде и Гейтсхеде.

По словам представителей Debenhams, они не смогли договориться об условиях аренды с лендлордом Intu, который и сам испытывает сейчас финансовые трудности. Тем не менее, в Intu утверждают, что переговоры о будущем Debenhams продолжаются. «Это долгий процесс. Сейчас мы находимся на финальной стадии обсуждения», — прокомментировал ситуацию представитель Intu.

Руководство Debenhams заговорило о реструктуризации еще в сентябре 2019 года. Тогда компания решила закрыть менее прибыльные магазины, чтобы остаться на плаву. По словам бизнес-корреспондента BBC Эммы Симпсон, несмотря на переход Debenhams под внешнее управление, банки-кредиторы по-прежнему оказывают компании поддержку.

Из-за закрытия магазинов без работы останутся порядка 4 тыс. человек. Газета Express приводит полный список универмагов, которые не откроются 15 июня: Milton Keynes, Watford, Metrocentre-Gateshead, Borehamwood, Clapham, Croydon, Kidderminster, Kings Lynn, Leamington-Spa, Leicester, Merthyr Tydfil, Reading, Rugby, Salisbury, South Shields, Southampton, Stratford, Swindon, Truro, Westfield.