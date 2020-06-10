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Муниципалитеты обещают пересмотреть актуальность старых памятников

Муниципалитеты обещают пересмотреть актуальность старых памятников
Статуя Сесила Роудса в Оксфордеflickr.com/photos/stanbury

Из-за акции Black Lives Matter облик некоторых городов может полностью измениться

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда привела к массовым протестам по всему миру. Участники движения Black Lives Matter, выступающего против расизма, привлекли на свою сторону тысячи сторонников.

В Лондоне акции протеста привели к демонтажу нескольких памятников, в том числе меценату Эдварду Колстону и судовладельцу Роберту Миллигану, занимавшихся работорговлей. Статую Колстона убрали с постамента сами протестующие, а статую Миллигана — местный муниципалитет, в который поступила соответствующая петиция.

Теперь муниципалитеты Англии и Уэльса, возглавляемые лейбористами, обещают проверить все памятники на связь с историей рабства, пишет The Evening Standard. Мэр Лондона Садик Хан объявил о создании специальной комиссии, которая этим займется. «Горькая правда заключается в том, что наша страна обязана своим богатством в том числе и работорговле. Однако мы не должны это прославлять», — добавил Хан.

Глава муниципалитета Эксетера обещает пересмотреть актуальность памятника Редверсу Буллеру, командовавшему британскими войсками во время Второй англо-бурской войны в Южной Африке.

В Оксфорде сотни протестующих призывают убрать статую Сесила Роудса, организатора английской колониальной экспансии в Южной Африке.

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