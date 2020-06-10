Коронавирус и иммиграционная система Великобритании (по состоянию на 9 июня 2020 года)

Подача заявления на въезд в Великобританию или пребывание в стране на основании семейных или личных причин

Существуют временные иммиграционные уступки, если из-за коронавируса вы не можете выполнить требования семейных иммиграционных правил для въезда или пребывания в Великобритании.

Если вы не можете вернуться в Великобританию из-за ограничений на поездки в связи с коронавирусом и ваш вид на жительство истек, короткий перерыв в непрерывном проживании будет проигнорирован и не повлияет на ваш иммиграционный статус. Ожидается, что вы подадите визовое заявление как можно скорее.

Женихи, невесты или предполагаемые гражданские партнеры

Если вы находитесь здесь с 6-месячным видом на жительство в качестве жениха, невесты или предполагаемого гражданского партнера, а ваша свадьба или гражданская церемония были отложены из-за коронавируса, вы можете запросить продление вида на жительство до 31 июля 2020 года, просто обновив свои данные в иммиграционной службы Home Office по вопросам коронавируса.

Другой вариант — подать заявление о продлении пребывания еще на 6 месяцев, чтобы церемония могла состояться.

Изменения в положениях о минимальном доходе и в финансовых требованиях

Если из-за коронавируса ваш доход упал, Home Office будет рассматривать величину заработка за период непосредственно перед этим, при условии что требование к минимальному доходу было соблюдено по крайней мере за 6 месяцев до марта 2020 года.

Если ваша зарплата снизилась из-за того, что вы уволились, Home Office будет учитывать ваш доход, как если бы вы зарабатывали 100% своей зарплаты.

Если вы самозанятое лицо, потеря годового дохода из-за коронавируса в период с 1 марта по 31 июля 2020 года, как правило, не учитывается, как и влияние эпидемии на доход от самозанятости за тот же период для будущих визовых заявлений.

Отсутствие нужных документов

В некоторых случаях Home Office сможет рассмотреть вашу визовую заявку без необходимых документов, если вы не можете получить их из-за коронавируса. В противном случае вам могут предложить представить необходимые документы после подачи заявления.

Изменения в требованиях к владению английским

Если вас попросят пройти тест по английскому языку в рамках вашего визового заявления, вы можете подать заявление на освобождение от такого теста, если тестовый центр был закрыт или вы не могли посетить его из-за коронавируса при подаче визового заявления.

Права человека, юрисдикция и гуманитарные визы

ЕСПЧ отклонил предложение о распространении юрисдикции Европейской конвенции о правах человека на ходатайства о выдаче визы для въезда в ту или иную страну и ходатайства о предоставлении убежища.

В судебном деле M. N. and Others v. Belgium (заявление № 3599/18) Страсбургский суд постановил, что исковое заявление, поданное проживающей в Ливане сирийской семьей, которой бельгийское правительство отказало в гуманитарной визе, является неприемлемым. В итоге суд не стал рассматривать иск о том, что отказ нарушает статью 3 Конвенции.

Хотя Великобритания даже не была одной из сторон, фигурирующих в деле, она направила команду из шести адвокатов, включая тогдашнего генерального прокурора Джеффри Кокса, сэра Джеймса Иди и Дэвида Бланделла, чтобы защитить позицию бельгийского правительства.

Ограниченная юрисдикция в области прав человека

Применение Конвенции ограничивается юрисдикцией страны, против которой выдвинуто обвинение в нарушении. Это означает, что государства не несут ответственности за нарушения основных прав за пределами своей юрисдикции.

Неудивительно, что определение юрисдикции горячо оспаривается. Правительства хотят ограничить свою ответственность, а правозащитники хотят обеспечить средства правовой защиты для всех нарушений прав человека, независимо от того, где они происходят.

Юрисдикция Конвенции носит в первую очередь территориальный характер. Однако установление полной зависимости юрисдикции от территории создаст проблемы, поскольку государства могут избежать ответственности, убедившись, что они нарушают права за пределами своей территории. Страсбургский суд рассматривает эту проблему через ряд исключений.

Одним из ранних исключений, знакомых иммиграционным юристам, является применение статьи 3 Конвенции (а позднее и иных норм о правах человека) в делах о выдворении мигрантов из страны. Даже если фактическое нарушение статьи 3 будет иметь место за рубежом, присутствие истца на территории государства, подписавшего конвенцию, является достаточным для попадания под юрисдикцию Конвенции.

Исключение об эффективном контроле

Сирийская семья опиралась на исключение об эффективном контроле. Оно относится к ситуации, когда государство осуществляет эффективный контроль либо над какой-то территорией (например, оккупация Великобританией территории в Ираке), либо над конкретным лицом (например, взятие его под стражу).

Заявители не смогли убедить суд в том, что подпадают под это исключение, которое в первую очередь было разработано для решения проблемы военной оккупации государствами, подписавшими соответствующий протокол Конвенции. Воля бельгийского государства не была им навязана, скорее имела место обратная ситуация.

Во-первых, заявители не являются гражданами Бельгии, стремящимися прибегнуть к защите своего посольства. Во-вторых, дипломатические агенты никогда не осуществляли фактического контроля над заявителями. Последние свободно решили явиться в бельгийское посольство в Бейруте и подать там свои визовые заявления. Впрочем, они могли бы обратиться в любое другое посольство, беспрепятственно покинув бельгийское.

Даже если предположить, что в качестве возражения можно привести аргумент об административном контроле, осуществляемом Бельгией над помещениями ее посольств, то вышеприведенная прецедентная практика указывает: этого недостаточно для того, чтобы каждое лицо, входящее в помещения посольства, подпадало под юрисдикцию Бельгии.

Проблемы на границе

В заключительном абзаце анализа Страсбургский суд подчеркивает, что его решение не наносит ущерба шагам, которые государства, подписавшие протокол, предприняли для облегчения доступа к процедурам предоставления убежища в их посольствах, и ссылается на недавнее решение по судебному делу N. D. and N. T. v. Spain (заявления № 8675/15 и 8697/15). Тогда суд постановил, что массовый отказ в доступе на территорию Испании лицам, искавшим убежища в Меллиле (испанская территория в Северной Африке), был законным, поскольку депортированные не воспользовались услугами испанских посольств для получения гуманитарных виз.

Эти два решения плохо соотносятся друг с другом. С одной стороны, Страсбургский суд говорит, что массовые отказы в доступе на территорию приемлемы в том случае, когда мигранты могут обратиться за гуманитарной визой для въезда и получения убежища в посольстве. С другой стороны, суд постановил, что отказ в гуманитарной визе не подпадает под его юрисдикцию и не может быть оспорен как нарушающий права человека.

Видимо, следует предположить, что наиболее разумный вариант для беженца — незаконно въехать на территорию подписавшего протокол государства, отъехать подальше от границы, а затем обратиться к властям с просьбой о предоставлении убежища, сославшись на статью 3 Конвенции.

Размер кредитов для компаний, пострадавших от коронавируса, превысил £31 млрд

Новая правительственная статистика показала, что 745 388 предприятий по всей Великобритании на 31 мая получили кредиты на сумму более £31 млрд благодаря схемам, предоставленным Британским бизнес-банком.

699 354 кредита были выданы по схеме микрокредитования малых предприятий на общую сумму £21,29 млрд, а 45 843 кредита на сумму более £8,9 млрд — в рамках схемы кредитования крупного и среднего бизнеса (CBIL).

Многие компании, которые не относятся к малым предприятиям и не могут получить микрокредит, сообщают, что им пока не удалось получить необходимые денежные средства по программам CBIL или CLBIL (более крупной партнерской схемы).

Уровень одобрения по программе CBIL составляет всего 51%. Почти 90 тыс. фирм подали заявки на получение денег через CBIL, но только 45 840 получили кредиты.

По словам Стивена Джонса, генерального директора UK Finance, «объем поддержки, доступной фирмам, пострадавшим от кризиса COVID-19, не имеет аналогов. Однако кредитование — не единственная поддержка, которую предоставил банковский и финансовый сектор с помощью государства. За последние несколько месяцев кредиторы разработали четкий план поддержки бизнеса в каждом регионе страны, в том числе путем предоставления расширенного овердрафта, кредитных каникул, финансирования на основе активов для предприятий, которые нуждаются в поддержке. Важно помнить, что любое кредитование, предоставляемое по схемам, поддерживаемым государством, является долгом, а не грантом, и поэтому фирмам следует тщательно рассмотреть возможность их погашения перед подачей заявки».

