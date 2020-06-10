Почему у королевы Великобритании два дня рождения

Немногие могут позволить себе отмечать день рождения дважды. А британским монархам такое под силу с давних пор. Откуда пошла такая традиция и как ее соблюдают британцы? Давайте разбираться.
День рождения по погоде
День рождения Елизаветы II «по паспорту» — 21 апреля. Но паспорта у нее нет, поэтому назовем это первым, или настоящим, днем рождения королевы. Его она отмечает в тихом семейном кругу в Виндзорском замке. Никакой шумихи, никакого пафоса: семейный ужин — и разошлись по домам. Точнее, разъехались по замкам.
Второй, или официальный, день рождения принято отмечать помпезно, с размахом, салютом и парадами. В этом году он приходится на 12 июня.
Традицию заложили в 1748 году, в правление короля Георга II, так как его день рождения был в конце октября, а погода в это время в Англии, прямо скажем, не очень. Ни парадов тебе, ни толпы подданных под окнами. И решил король, что неплохо бы второй день рождения организовать (могу себе позволить?) летом, когда тепло, цветы кругом и птички поют.
Надо сказать, что со времен Георга II было только три монарха, которым не повезло с погодой в день рождения, зато повезло отмечать праздник дважды: Эдуард VII (прадед Елизаветы II), Георг VI (ее отец) и собственно Елизавета II.
Празднуем с королевским размахом
Оказывается, раньше дату второго дня рождения нужно было «застолбить» при коронации. Поэтому отмечали плюс-минус в июне — главное, чтобы было тепло. А тут как раз и парад войск нарисовался.
Правда, проводились парады еще с 1660 года, со времен Карла II, когда войска выставляли свои знамена. Но определенной даты не было, хотя происходило это всегда летом. Прагматичный Эдуард VII решил: а почему бы не совместить свой день рождения и парад войск? Так сказать, «примазался» к празднику. И себя показать, и войска королевские проверить заодно, и народу праздник устроить. И каждый второй четверг июня на протяжении 9 лет король проводил парады и праздновал свой день рождения. Кстати, он был первым королем, кто принимал парад и лично проверял войска, что привлекало еще больше публики. После королевы Виктории, которая много десятилетий вела затворнический образ жизни, появление короля на параде считалось подарком подданным.Отец Елизаветы, король Георг VI, перенес дату празднования на субботний день и окончательно постановил отмечать дни рождения «несезонных» монархов во вторую субботу июня. Так что это не парад в честь дня рождения монарха, а монарх отмечает свой второй день рождения на параде. Чувствуете разницу?
Разноцветная гвардия
Традиция парада знамен, или, как он называется в Англии, Trooping the Colour, как мы уже знаем, появилась в XVII веке, когда проводился смотр войск. И сначала это был вовсе не праздник, а рутина. Дело в том, что у каждого полка особый цвет знамени, чтобы солдатам проще было обнаруживать своих на поле битвы, ведь раньше в дыму и суматохе потеряться в бою было легко.
Чтобы солдаты четко знали, какой цвет знамени какому полку принадлежит, офицеры маршировали перед войсками и размахивали флагами. Позже все это перевели в смотр строя и песни: подключали музыкантов и демонстрировали государю воинскую доблесть. А потом уже и для публики стали показывать и превратили парад в масштабный воинский праздник.
Под прицелом
Парад войск и вынос знамени — дело ответственное, его репетируют за несколько дней до самого торжества. Со всей тщательностью, в парадных мундирах, с музыкой, каретами. Королева Елизавета II всегда принимала участие в параде. Причем до 1987 года Ее Величество гордо восседала на коне, возглавляя парадное шествие.
А в 1981 году на королеву во время парада было совершено покушение. 17-летний Маркус Сарджент выстрелил 6 раз, прежде чем его схватила полиция и гвардейцы. К счастью, королева не пострадала, выстрелы были холостые и только напугали любимую лошадь Елизаветы. На вопрос, зачем он это сделал, молодой террорист заявил: «Я лишь хотел прославиться».
После 1987 года королева стала появляться на параде уже в карете и в сопровождении супруга, герцога Эдинбургского. Сделав кружок, королевская чета возвращается в Букингемский дворец, где их уже ожидают остальные члены семьи. И по традиции они все выходят на балкон, где приветствуют публику и смотрят парад воздушных войск. Это, пожалуй, единственный случай, когда всю королевскую семью можно застать в полном составе. А если вооружиться мощным биноклем и хорошей камерой, можно сделать снимки, чтобы потом показывать потомкам.
За 360 лет существования традиции парада войск он отменялся дважды. В 1955 году из-за национальной железнодорожной забастовки власти посчитали, что кризис — не совсем подходящее время проводить парады. В нынешнем, 2020 году параду помешала пандемия коронавируса. Но все обязательно наладится, и в следующем году уже можно будет занимать места и предвкушать встречу с королевой.
Подготовила Оксана Кеш
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