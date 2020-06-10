Почему у королевы Великобритании два дня рождения

Немногие могут позволить себе отмечать день рождения дважды. А британским монархам такое под силу с давних пор. Откуда пошла такая традиция и как ее соблюдают британцы? Давайте разбираться.



День рождения по погоде

День рождения Елизаветы II «по паспорту» — 21 апреля. Но паспорта у нее нет, поэтому назовем это первым, или настоящим, днем рождения королевы. Его она отмечает в тихом семейном кругу в Виндзорском замке. Никакой шумихи, никакого пафоса: семейный ужин — и разошлись по домам. Точнее, разъехались по замкам.

Второй, или официальный, день рождения принято отмечать помпезно, с размахом, салютом и парадами. В этом году он приходится на 12 июня.

Традицию заложили в 1748 году, в правление короля Георга II, так как его день рождения был в конце октября, а погода в это время в Англии, прямо скажем, не очень. Ни парадов тебе, ни толпы подданных под окнами. И решил король, что неплохо бы второй день рождения организовать (могу себе позволить?) летом, когда тепло, цветы кругом и птички поют.

Надо сказать, что со времен Георга II было только три монарха, которым не повезло с погодой в день рождения, зато повезло отмечать праздник дважды: Эдуард VII (прадед Елизаветы II), Георг VI (ее отец) и собственно Елизавета II.

Празднуем с королевским размахом

Оказывается, раньше дату второго дня рождения нужно было «застолбить» при коронации. Поэтому отмечали плюс-минус в июне — главное, чтобы было тепло. А тут как раз и парад войск нарисовался.

Правда, проводились парады еще с 1660 года, со времен Карла II, когда войска выставляли свои знамена. Но определенной даты не было, хотя происходило это всегда летом. Прагматичный Эдуард VII решил: а почему бы не совместить свой день рождения и парад войск? Так сказать, «примазался» к празднику. И себя показать, и войска королевские проверить заодно, и народу праздник устроить. И каждый второй четверг июня на протяжении 9 лет король проводил парады и праздновал свой день рождения. Кстати, он был первым королем, кто принимал парад и лично проверял войска, что привлекало еще больше публики. После королевы Виктории, которая много десятилетий вела затворнический образ жизни, появление короля на параде считалось подарком подданным.Отец Елизаветы, король Георг VI, перенес дату празднования на субботний день и окончательно постановил отмечать дни рождения «несезонных» монархов во вторую субботу июня. Так что это не парад в честь дня рождения монарха, а монарх отмечает свой второй день рождения на параде. Чувствуете разницу?