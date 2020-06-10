Принцу Филиппу – 99 лет!

Муж королевы Елизаветы II отметит день рождения в Виндзорском замке

10 июня свой 99-й день рождения отмечает принц Филипп, супруг Ее Величества Елизаветы II. Он является старейшим принцем-консортом в истории британской монархии, пишет BBC.

В честь праздника официальный инстаграм-аккаунт королевской семьи опубликовал новое фото супружеской пары. Елизавета II и герцог Эдинбургский вместе уже 72 года и не разлучаются друг с другом даже в самоизоляции. Сейчас они находятся в Виндзорском замке вместе со своими слугами.

В 2017 году Филипп принял решение отойти от дел и уступил свое место сыну — принцу Чарльзу, после чего переехал в королевское поместье Сандрингем в Норфолке, где занимался чтением книг и живописью. В начале 2019 года принц Филипп попал в серьезную аварию: его внедорожник вылетел с проезжей части и въехал в другую машину. После инцидента герцог добровольно отказался от водительских прав.

До того, как стать герцогом Эдинбургским, Филипп был принцем Греции и Дании. Он родился на острове Корфу и не являлся гражданином Великобритании, хотя имел английское и немецкое происхождение. Ради свадьбы на Елизавете II ему пришлось отречься от своих титулов, сменить религию, стать гражданином Великобритании и взять имя Филипп Маунтбеттен.