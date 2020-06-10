На последнем дыхании

Сотни тысяч людей по всему миру вышли на улицы в знак протеста против расизма. Демонстранты несколько недель требуют прекратить полицейский произвол против чернокожих, нападают на стражей порядка, жгут машины и грабят крупные магазины. Некоторые эксперты уже заговорили о начале межрасовой гражданской войны в Америке и Европе.

Триггером ситуации послужила гибель безоружного афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания белым полицейским. Какова подоплека народных волнений и какое будущее ждет Америку?

Что произошло?

25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда задержали по подозрению в использовании фальшивой банкноты $20. После задержания один из офицеров, Дерек Шовин, прижал его шею к асфальту и удерживал его в таком положении около 6 минут, хотя мужчина молил отпустить его, жалуясь на то, что не может дышать. Спустя какое-то время задержанный потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти его жизнь в больнице не смогли.

Дерека Шовина обвинили в убийстве, троих его коллег — в пособничестве убийству. Преступники-полицейские и в прошлом были замечены в склонности превышать необходимые меры. Так, Шовин уже убивал преступников при задержании и минимум трижды открывал огонь по людям, за что получал выговоры. Его напарники тоже проходили по внутренним делам о чрезмерном применении силы.

Последние слова Флойда: «Я не могу дышать», — стали лозунгом общенационального протестного движения, подобного которому Америка не видела уже много лет. Протесты в 75 городах не утихают несколько недель, сопровождаясь беспорядками, мародерством и вандализмом.

Так, в штате Виргиния снесли памятник бригадному генералу Уильямсу Картеру Уикхему, который сражался на стороне конфедератов во время Гражданской войны в США. Демонстранты скинули 129-летнюю статую влиятельного политика, плантатора и работорговца с постамента и разрисовали ее граффити.

«Это уже не протесты, — заявил Эрик Гарсетти, мэр Лос-Анджелеса. — Это разрушение».

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«Движение «Black Lives Matter» («Жизни черных важны») возникло после протестов в Фергюсоне в 2015 году. Ответом ему стала кампания под девизом «All Lives Matter» («Все жизни важны»). Этот слоган был призван подчеркнуть, что США уже давно преодолели проблему расизма и что цвет кожи больше не имеет значения. В свою очередь, девиз «Blue Lives Matter» («Жизни полицейских важны») используют те, кто видит в полицейских героев».

Волновой эффект

Акции против расизма и полицейского произвола прошли в крупнейших городах США и всего мира, включая Мадрид, Брюссель и Копенгаген. Строгий карантин при этом не стал помехой — тысячи людей шли плечо к плечу, в масках и без.

В Будапеште протестующие опустились на колено, простояв так ровно столько времени, сколько полицейский Дерек Шовин давил на шею Джорджа Флойда. Аналогичная акция прошла в Риме.

Масштабные протесты охватили и центр Лондона — в результате столкновений за прошлую неделю пострадали 27 полицейских.

В Нидерландах 3 тыс. протестующих вышли на площадь Дам в центре Амстердама. Рекомендуемые из-за коронавируса меры социальной дистанции в толпе не соблюдались, передает TheJakartaPost. Демонстранты выступали с плакатами «Полицейское насилие — это не несчастный случай», «Расизм — это пандемия» и «Моя кожа не преступление».

В Париже после смерти Флойда провели митинг в память о чернокожем французе Адаме Траоре, который погиб после задержания полицией 4 года назад. Кроме прочего, участники митинга пытались привлечь внимание к регулярным конфликтам властей и иммигрантских общин в пригороде Парижа.

В Берлине протестующие собрались возле посольства США в воскресенье. Сотни немецких демонстрантов вышли в знак солидарности с американскими демонстрантами, выкрикивая лозунги «Хватит нас убивать» и «Нет справедливости — нет мира». На обломке Берлинской стены в Мауэрпарке нарисовали граффити — портрет Флойда с надписью «Я не могу дышать».

В Канаде поводом для протеста против несправедливости по отношению к чернокожим во всем мире стала смерть 29-летней Регис Корчински-Паке, жительницы Торонто, которая погибла после падения с высотного здания. По мнению родственников, ее столкнули полицейские.

В Окленде группа протестующих на Квин-стрит исполнила хака — традиционный церемониальный танец маори.

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Полицейские-убийцы

«Для США такие протесты также не новы. Последний раз беспорядки были в 2014 и 2015 годах. В первом случае волнения вспыхнули в городе Фергюсон после гибели 18-летнего Майкла Брауна от рук полицейского, а через год протесты захлестнули Балтимор из-за гибели 26-летнего Фредди Грея, также по вине сотрудников правоохранительных органов. Кстати, эти два события произошли на 2-м президентском сроке Барака Обамы — единственного президента-афроамериканца. Экс-лидер США избирался от Демократической партии, но все же не смог за 8 лет искоренить многовековой американский расизм. Нынешние протесты выделяются своей масштабностью и сопоставимы с акциями 60-х годов прошлого века, когда волнения охватили десятки американских городов и штатов».

Молчание протестующих

Смерть Флойда свидетельствует и о социально-экономическом расколе в США. Разразившийся в результате коронавирусной пандемии кризис стал катализатором беспорядков и наглядно продемонстрировал неравенство в обществе.

Вирус ударил в полную силу по тем, у кого и раньше не было достойной работы, приличной медицинской страховки и сбережений на черный день. В США жертвами болезни в первую очередь стали чернокожие и латиноамериканцы.

«Движущая сила протестов — разочарование людей», — считает доктор Брайант Маркс, профессор психологии в колледже Морхаус, в котором учился Мартин Лютер Кинг. По мнению эксперта, разочарованы не только меньшинства — среди преимущественно молодых демонстрантов также много белых, вполне обеспеченных американцев. Люди ощущают безнадежность и беспомощность.

Вспышка насилия происходит на фоне пандемии, которая оставила без работы 40 млн человек и сильно ударила по экономике США. Именно с этим связывает грабежи и мародерство Юрий Рогулев, глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, в интервью «Газете.Ru». По его мнению, таким образом люди пытаются решить острые финансовые проблемы. Акции могут повториться, если ситуация не улучшится. Если же экономика США начнет восстанавливаться, то тут будет не до выступлений — протестующие будут стремиться поправить положение своих семей, уверен Рогулев.

«Страна переживает самый тяжелый кризис со времен Второй мировой войны», — говорит Кристиан Хакке, политолог-американист из Бонна. С одной стороны, в обществе налицо фрустрация, причина которой — вновь проявившийся и принявший более радикальные формы расизм. С другой стороны — экономический спад и внутриполитические проблемы США. Неизбежные последствия пандемии вызывают отчаяние у все большего числа американцев. По мнению эксперта, дело Флойда — это лишь искра, которая вызвала пожар по всей стране.

Игры политиков

Сразу же после случая с Флойдом в нескольких американских штатах были обещаны реформы правоохранительных органов. В Миннеаполисе уже введен запрет на применение удушающих приемов при задержании. На федеральном уровне пакет поправок готовят демократы в конгрессе, голосование в палате представителей состоится в конце месяца. Но сенат контролируют республиканцы, и пока они говорят лишь о готовности рассмотреть предложения демократов.

А в то время как разрабатываются законы о правопорядке, политики ведут свои грязные игры, пытаясь набрать очки для следующих президентских выборов. Они не за горами, и это отражается на протестах: республиканцы и демократы пытаются использовать ситуацию в свою пользу, упуская из виду ее разрушительный характер для американского общества.

«Попытки политиков использовать акции в своих интересах мешают позитивному разрешению протестов, — говорит Рогулев, — каждый разыгрывает свою политическую карту, одни пытаются направить демонстрации против президента, а американский лидер хочет ударить по своим противникам».

К примеру, еще в начале протестов Трамп угрожал задействовать армию, чтобы остановить беспорядки и погромы, если губернаторы штатов не смогут совладать с этим самостоятельно. Его слова вызвали волну критики со стороны высокопоставленных военных, включая бывшего министра обороны генерала Джима Маттиса и бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Колина Пауэлла. А один из кандидатов на пост президента от Демократической партии, Джо Байден, опубликовал в «Твиттере» комментарий, в котором упрекнул действующего президента США в разжигании насилия и ненависти и в разобщении нации.

Расовая ярость американцев — не новый феномен. Политолог Юлис ван де Лаар, который был членом предвыборной команды Барака Обамы, рассказывает, что уже тогда общество было поляризовано, а полицейское насилие и расизм набирали силу. Но дискриминация чернокожих редко подтверждалась такими яркими примерами, как смерть Джорджа Флойда.

По мнению эксперта, все это играет на руку президенту Трампу. «Он живет тем, что натравливает американских граждан друг на друга. Трамп — первый президент, который видит себя президентом лишь одной группы, — считает ван де Лаар. — Вместо того чтобы быть главой государства для всех американцев — неважно, черные они или белые, бедные или богатые, — он беспокоится о своих преимущественно белых избирателях, надеясь, что они помогут ему в ноябре остаться еще на один срок».

В то время как в США ломают голову над тем, как решить проблему расизма, представители власти других стран пытаются защитить своих полицейских, а также призывают граждан к осторожности.

С тем, что жестокое убийство Джорджа Флойда должно привести к незамедлительным изменениям в странах, городах и полиции по всему миру, согласен и мэр Лондона Садик Хан. Однако, разделяя гнев и боль демонстрантов, он осудил насилие и нападки на полицейских.

В свою очередь, глава лондонской полиции Крессида Дик напомнила протестующим о том, что мир по-прежнему стоит перед угрозой смертоносного вируса. Выходя толпой на улицу, они рискуют собой и своими семьями. «Я призываю вас найти другой способ заявить о своих взглядах», — подчеркнула она.