﻿﻿﻿﻿﻿

Британцам разрешили ночевать в гостях

Британцам разрешили ночевать в гостях
Фото:123rf.com

Борис Джонсон ослабил карантин для одиноких людей и родителей-одиночек

С 13 июня жители Англии смогут ходить в гости и оставаться там на ночь, сообщает The Guardian. Это поможет людям получить необходимую эмоциональную поддержку в непростое время.

Новая мера касается тех, кто живет один или в одиночку воспитывает ребенка, заявил на брифинге по коронавирусу Борис Джонсон. Им разрешено объединиться с одним домохозяйством вне зависимости от того, сколько в нем человек. Бабушки и дедушки смогут обнять своих внуков, а пары, живущие отдельно друг от друга, наконец-то воссоединятся.

В пределах объединенного домохозяйства можно не соблюдать социальную дистанцию. Если у кого-то возникнут симптомы коронавируса, вся семья должна самоизолироваться на две недели в соответствии с правилами карантина.

По данным Управления национальной статистики (ONS), в 2019 году 8,2 млн британцев заявили, что живут одни; 2,9 млн в одиночку воспитывают ребенка. «Мы хотим помочь всем, кто остался один в период эпидемии коронавируса. Люди впервые за долгое время смогут увидеть своих близких», — добавил Борис Джонсон.

profile-sample2
Кинотеатры под открытым небом возвращаются в Лондон
11-06-2020
profile-sample2
Британцам разрешили ночевать в гостях
11-06-2020
profile-sample2
Экономика Великобритании сильнее всего пострадает от коронавируса
11-06-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.