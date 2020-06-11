Британцам разрешили ночевать в гостях

Борис Джонсон ослабил карантин для одиноких людей и родителей-одиночек

С 13 июня жители Англии смогут ходить в гости и оставаться там на ночь, сообщает The Guardian. Это поможет людям получить необходимую эмоциональную поддержку в непростое время.

Новая мера касается тех, кто живет один или в одиночку воспитывает ребенка, заявил на брифинге по коронавирусу Борис Джонсон. Им разрешено объединиться с одним домохозяйством вне зависимости от того, сколько в нем человек. Бабушки и дедушки смогут обнять своих внуков, а пары, живущие отдельно друг от друга, наконец-то воссоединятся.

В пределах объединенного домохозяйства можно не соблюдать социальную дистанцию. Если у кого-то возникнут симптомы коронавируса, вся семья должна самоизолироваться на две недели в соответствии с правилами карантина.

По данным Управления национальной статистики (ONS), в 2019 году 8,2 млн британцев заявили, что живут одни; 2,9 млн в одиночку воспитывают ребенка. «Мы хотим помочь всем, кто остался один в период эпидемии коронавируса. Люди впервые за долгое время смогут увидеть своих близких», — добавил Борис Джонсон.