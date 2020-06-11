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Экономика Великобритании сильнее всего пострадает от коронавируса

Экономика Великобритании сильнее всего пострадает от коронавируса
Фото:123rf.com

ВВП страны может упасть на 11,5%

Экономика Великобритании понесет наибольший ущерб от эпидемии коронавируса по сравнению с другими развитыми странами, говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). ВВП страны в 2020 году упадет на 11,5% — это больше, чем во Франции (11,4%), Италии (11,3%), Испании (11,1%) и Германии (6,6%), приводит данные отчета The Guardian.

Крупнейшая экономика мира по номинальному ВВП — экономика США — обвалится на 7,3%. Российский ВВП снизится на 8%.

По прогнозам OECD, чем строже были карантинные меры, тем дольше экономика стран будет восстанавливаться. Кроме того, Великобритания рискует усугубить ситуацию, если ей не удастся договориться с ЕС о правилах торговли и доступе к единому европейском рынку.

Комментируя отчет, министр финансов Риши Сунак отметил: «Великобритания пострадала наравне с другими странами. Главное сейчас — поддержать людей и бизнес, сохранить рабочие места, что мы и делаем».

Прогноз OECD более оптимистичен, нежели анализ Банка Англии, который предупреждает о падении ВВП на 14%. По словам главы Банка Англии Эндрю Бейли, ослабление карантинных мер позволило экономике немного подняться, однако ущерб от пандемии не удастся ликвидировать быстро.

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