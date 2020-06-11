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Кинотеатры под открытым небом возвращаются в Лондон

Кинотеатры под открытым небом возвращаются в Лондон
Фото:instagram.com/freerangeclubldn

Не упустите шанс посмотреть любимый фильм на природе!

Кинотеатры под открытым небом возвращаются в Лондон, сообщает развлекательный портал TimeOut. Киноклуб Free Range Film Club организует несколько открытых площадок, где с июля по сентябрь будут показывать все: от шедевров мирового кинематографа и семейных комедий до лучших инди-фильмов.

В этом году организаторы приняли во внимание эпидемию коронавируса и обещают сделать все возможное для защиты зрителей. Количество мест на площадке ограничат для соблюдения социальной дистанции. Посетители могут прийти одни или с друзьями; от них не требуется ничего, кроме одеяла. Еду и напитки можно будет приобрести на месте.

Кинопоказы пройдут в садах и парках британской столицы. Сами локации пока не объявлены; организаторы выложат информацию по мере согласования на своем сайте. По их словам, зрителям не придется долго добираться до мест показа. 

Автомобилисты тоже не будут обделены вниманием этим летом: для них организуют автокинотеатры drive-in. Билеты уже поступили в продажу!

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