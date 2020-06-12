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Полицейские выписали 18 тыс. штрафов за нарушение правил карантина

Полицейские выписали 18 тыс. штрафов за нарушение правил карантина
Фото:123rf.com

Мужчины нарушали карантин чаще, чем женщины

В марте этого года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о карантине из-за эпидемии коронавируса. Закрылись все общественные учреждения, а людей попросили не выходить из дома без крайней надобности. Большая часть населения соблюдала правила, однако нашлись и нарушители.

Всего в период с 23 марта по 8 июня полицейские выписали 17997 штрафов, сообщает Metro со ссылкой на отчет Национального совета начальников полиции (NPCC). 15715 нарушений было зафиксировано в Англии, 2282 — в Уэльсе.

Чаще всего нарушителями оказывались мужчины в возрасте 18-24 лет. В теплую погоду количество штрафов возрастало: люди не хотели сидеть дома, отправлялись на пикники, устраивали вечеринки или просто проводили время не с членами своей семьи, что было строго воспрещено.

Однако по мере ослабления карантинных мер количество штрафов начало уменьшаться. С 13 мая по 1 июня полиция зафиксировала 1,5 тыс. нарушений, а с 1 июня — всего 161. Стражи правопорядка объясняют это тем, что именно в ту дату правительство разрешило людям собираться группами до шести человек. Люди стали больше общаться и меньше нарушать правила.

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