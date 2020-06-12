Арендная плата в Лондоне снизилась на 8,4%

Причина — падение спроса из-за коронавируса

За время карантина спрос на недвижимость в Лондоне снизился, а предложение только выросло, пишет The Telegraph. Временная экономическая нестабильность привела к тому, что арендаторы начали диктовать условия на рынке жилья, требуя у лендлордов снижения арендной платы.

По данным риэлторской компании LonRes, в Лондоне за период с марта по май стоимость аренды снизилась на 8,4%.

По сравнению с прошлым годом арендная плата упала на 3,4%.

Иностранные работники, снимавшие жилье, покинули страну до начала карантина, а жители пригородов и других городов Великобритании предпочли на это время вернуться из столицы домой. Как результат, количество свободной недвижимости в Лондоне выросло на 29% по сравнению с прошлым годом.

В конце мая правительство разрешило возобновить проведение операций с жильем, однако рынок реагирует медленно, сообщают аналитики агентства недвижимости Knight Frank. Активность риэлторов и арендаторов увеличилась только на 1% по сравнению с июнем прошлого года.

По мнению аналитика LonRes Маркуса Диксона, лендлорды надеются на быстрое восстановление экономики и увеличение спроса. «В противном случае арендная плата может еще больше снизиться», — добавил Диксон.