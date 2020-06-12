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British Airways, easyJet и Ryanair подали иск против правительства

British Airways, easyJet и Ryanair подали иск против правительства
Фото:123rf.com

Авиакомпании недовольны карантином для прибывающих пассажиров

Авиакомпании British Airways, easyJet и Ryanair подали иск против британского правительства, сообщает Sky News. Они выступают против двухнедельного карантина для всех прибывающих в Великобританию пассажиров.

По мнению руководства компаний, такие меры «окажут разрушительный эффект на туризм и экономику Великобритании», приведут к потере рабочих мест и оттоку туристов. Решение нужно пересмотреть в кратчайшие сроки, заявили в IAG — материнской компании British Airways.

Вместо этого авиакомпании предлагают самоизолироваться на две недели только тем туристам, которые прибывают из стран с высоким уровнем заражения коронавирусом. «Это было бы более эффективно. Государственные работники смогли бы сосредоточиться на других проблемах, а Великобритания двигалась бы в одном направлении с европейскими странами, которые открывают границы с середины июня», — говорится в совместном заявлении глав компаний.

Исполнительный директор IAG Уильям Уолш ранее заявлял, что коронавирус стал «серьезным препятствием» для авиаиндустрии. За май этого года British Airways осуществила только 485 пассажирских рейсов. «В прошлом году мы делали столько же за один день», — добавил Уолш.

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