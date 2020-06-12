Uber обязал пассажиров и водителей носить маски

Перед поездкой водитель должен будет сделать селфи

С 15 июня в Англии вводится обязательное ношение масок в общественном транспорте. Людям необходимо надевать их при нахождении в метро, автобусах, поездах и трамваях. Исключение сделано только для детей и людей с дыхательными проблемами.

Аналогичные требования сегодня выдвинула и компания Uber, пишет BBC. Она обязала своих водителей и пассажиров закрывать лицо во время поездок. Покупать медицинские маски или респираторы необязательно — достаточно тканевых. Перед поездкой водитель должен будет отправить через приложение селфи и показать, что он в маске.

Если по какой-то причине водитель не может приобрести маску, компания готова предоставить ее за свой счет. Помимо этого в машинах появятся антисептики для обработки рук. В Ньюкасле в салонах автомобилей появились прозрачные перегородки между пассажирским и водительским местами. Если эксперимент окажется удачным, их установят во всех британских машинах Uber.

С понедельника тканевые маски нужно будет носить и при посещении больниц, даже если у пациента нет симптомов коронавируса. ВОЗ теперь советует закрывать лицо всем людям младше 60 лет при посещении общественных мест, уточняет BBС.