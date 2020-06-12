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Косметика своими руками

Косметика своими руками
фото123rf.com

Елена Лесли,
elena@angliya.com
@angliya_beauty

Термин sustainable fashion знаком многим это движение, призывающее с умом потреблять продукты индустрии моды и вместо того, чтобы покупать все подряд на распродажах и выбрасывать купленное через 1—2 сезона, выбирать качественные уникальные вещи, которые останутся в гардеробе надолго.

В этом же ключе можно рассматривать идею sustainable beauty — вместо того, чтобы покупать множество разных косметических продуктов, а потом забывать о них, убрав на полку, можно стараться использовать подручные средства насколько возможно. Будьте аккуратны, если у вас чувствительная или склонная к аллергии кожа: некоторые натуральные продукты могут ее раздражать, поэтому экспериментируйте с осторожностью. Итак, идем на кухню за вдохновением. 

Для здоровых и блестящих волос

Пиво. После мытья и перед укладкой волос нанесите на них небольшое количество пива: укладка будет держаться дольше, волосы будут более блестящими. Не переживайте, запах пива не останется на волосах.

Уксус. Еще один отличный продукт для возвращения блеска волосам. Смешайте уксус с водой в соотношении 1 к 5 и ополосните этой смесью волосы после мытья или разбрызгайте на волосы. К смеси можно добавить пару капель эфирного масла. К слову, многие марки продают специальный уксус для ополаскивания волос, так что вы можете сэкономить десяток-другой фунтов, приготовив его в домашних условиях. 

Оливковое масло. Хорошо для профилактики секущихся кончиков, особенно если волосы длинные. Нанесите небольшое количество на кончики и оставьте на 30 минут перед мытьем волос. Масло поможет «запечатать» влагу в волосах.

123rf.com

Для сияния лица

Чайные пакетики. Отличное средство для уставших и слегка опухших глаз. Заварите себе чашку черного чая без добавок, но не выбрасывайте пакетики. Поместите их, не отжимая, в небольшую емкость и оставьте ненадолго в морозилке или чуть дольше — в холодильнике. Положите пакетики на глаза на 10—15 минут, лучше всего, конечно, делать это лежа. 

Ломтики огурца. Увлажняют и осветляют кожу вокруг глаз, особенно хорошо после целого дня, проведенного на солнце. Витамины помогут снять раздражение с кожи и восполнить потерю влаги.

Творог и мед. Маска из этих простых продуктов восстановит сухую кожу и поможет удержать в ней влагу. 

Для красивой кожи

Оливковое масло и морская соль. Отличный эксфолиант, особенно для отшелушивания сухих участков кожи на коленях, локтях и стопах. Однако если вы хотите сделать скраб для рук, вместо соли лучше использовать сахар: эксфолиация будет более мягкой, но не менее эффективной. 

Молоко. Следуя ритуалу красоты Клеопатры, добавляем в ванну жирное молоко (литр на ванну), чтобы напитать и успокоить чувствительную кожу. Молочные ферменты также хороши для обновления клеток кожи.

Лимонный сок. Помогает отбелить ногти. Разрежьте лимон пополам, проткните его ногтями, чтобы пластина полностью ушла в мякоть, оставьте на несколько минут. Можно также использовать лимонный сок в теплой воде и опустить руки в такую ванночку. 

Для белоснежной улыбки

Дрожжи или сода. Забудьте о дорогой отбеливающей пасте. Нанесите небольшое количество дрожжей или соды на влажную зубную щетку и осторожно почистите зубы. Этот способ можно применять не чаще 1—2 раз в неделю, чтобы не повредить эмаль. 

Продукт недели: шампунь в виде твердого мыла

Уже не первый год сердца любителей экологичной косметики принадлежат твердым шампуням. Твердый шампунь от привычного жидкого по пенообразованию не отличается, а его моющие характеристики очень высоки. Он не разрушает жировой баланс кожи, укрепляет волосы. В твердом шампуне концентрация натуральных веществ: масел, растительных экстрактов, эфиров — значительно выше. При этом совсем или почти совсем нет консервантов, которые часто вызывают аллергию и шелушение: из-за твердой формы продукт в консервантах не нуждается.

Есть еще целый ряд неоспоримых плюсов: экономный расход (небольшой кусок можно использовать в 2 раза дольше, чем 250 мл жидкого средства), натуральный аромат, глубокое, «до скрипа» очищение, удобство использования в поездках (он занимает мало места и не прольется). И, конечно, экоаспект: нет необходимости использовать пластиковую тару.

В состав мыла-шампуня входят жирные кислоты, натуральные масла растительного происхождения, витамины, натриевые соли, мыльная основа.

Rescue My. Hair

£13,95 за 80 г // beautybay.com

Всего у марки 4 вида таких шампуней (и даже кондиционеров). Они состоят из натуральных ингредиентов, не содержат пальмового масла и силиконов и являются веганским продуктом.

Little Soap Company ECO-WARRIOR

£4,50 за 10 г // littlesoapcompany.co.uk

Коллекция из 6 продуктов в виде твердого мыла, один из которых как раз предназначен для мытья волос. С восстанавливающими эфирными маслами апельсина и имбиря.

Biovène Barcelona 

£5,99 за 40 г // lovelula.com

Коллекция шампуней shampoo in-a-bar и кондиционеров conditioner in-a-bar в поддержку движения #replacethebottle — отличная альтернатива привычным средствам. Увлажняющие, с аргановым маслом и мятой; восстанавливающие, с кокосом и кератином; для объема и сияния, с биотином и яблочным уксусом.

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