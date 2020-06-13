На своих двоих: маршруты для всей семьи в окрестностях Лондона

Живописные тропы, по которым пройдут даже самые маленькие туристы

Популярный ныне хайкинг – это не что иное, как всем известные пешие походы, во время которых туристы путешествуют налегке и следуют картам с точными пояснениями или маркировкам на хорошо подготовленных тропах. Он не требует специальной физической подготовки: скорее, это расслабленная прогулка по живописным местам.

Часто хайкинг ассоциируется с горной местностью, но знаете ли вы, что и в Великобритании существует огромное количество маршрутов на самых разных высотах? Мы расскажем вам о самых интересных тропах неподалеку от столицы, по которым смогут пройти от начала до конца даже самые маленькие туристы.

Egham to Runnymede Circular Walk

Прогулка по этому несложному круговому маршруту в Surrey займет примерно два часа. Он начинается у железнодорожной станции Egham и пролегает через заповедник Runnymede, где ваш путь будет проходить по древним лесным массивам, чудесным цветущим лугам, живописным болотистым участкам и приведет к пруду Лангхэм. Эти места имеют особое научное значение из-за встречающихся здесь редких видов флоры и фауны. Кроме того, в этом заповеднике королем Англии Иоанном Безземельным была заверена Великая Хартия Вольностей, поэтому непременно обратите внимание на находящийся здесь мемориал.

Длина маршрута: 5,9 км

Примерное время прохождения: два часа

Адрес: Egham Station, Station Road, Egham TW20 9LB

Как добраться: от станции Waterloo до Egham на поезде. Если вы приедете на машине, то ее можно припарковать в центре городка или на парковке National Trust Runnymede и начать поход с другого пункта.

Маршрут: www.nationaltrust.org.uk/runnymede/trails/egham-to-runnymede-countryside-circular-walk

The Balcombe Circular

Это пятичасовое путешествие полно сюрпризов. В самом начале пути вы окажетесь в заповеднике, где обнаружите озеро с японским павильоном, построенным графом Сноуденом. Большое впечатление должны произвести и сады Nymans, которые сейчас принадлежат National Trust. Они раскинулись у подножия руин усадьбы и порадуют глаз любителей природы и садоводства. На пути вас также ждут развалины – усадьба Slaugham place, построенная в 1591 году и когда-то считавшаяся одной из самых красивых в Суссексе. Место настолько привлекательное, что здесь даже устраивают свадьбы. А в конце пути, у реки Уз, вы увидите потрясающий виадук, построенный в 1841 году по римским образцам.

Длина маршрута: 17,6 км

Примерное время прохождения: пять часов

Адрес: RH17 6JQ

Как добраться: на поезде от станции London Bridge или Victoria до станции Balcombe (примерно 40 минут). На станции есть небольшая парковка (£2,50, на выходных – бесплатно).

Маршрут: http://www.walkingclub.org.uk/book_1/walk_16/index.shtml

The Polesden Lacey big walk

Еще больше истории вас встретит на маршруте, проходящем через поместье усадебно-паркового комплекса Polesden Lacey, которому уже почти 200 лет. Здесь провела часть своего медового месяца королева Елизавета. На пути вам попадутся действующие фермы, где можно увидеть коров, которые свободно пасутся на территории поместья. А в древних лесах обитают дикие представители мира насекомых и птиц. Вишенкой на торте окажется Surrey Hills в Ranmore Common, откуда открываются просто фантастические виды на Denbies Hillside. Пусть это не самый легкий поход, но он точно оставит массу приятных воспоминаний и впечатлений.

Длина маршрута: 6,5 км

Примерное время прохождения: два с половиной часа

Адрес: Polesden Lacey, Great Bookham, near Dorking, Surrey, RH5 6BD

Как добраться: в трех километрах от Polesdon Lacey Theatre Lawn, откуда начинается маршрут, находится станция Box Hill and Westhumble. Если же вы путешествуете на машине, то прямо у усадьбы Полесден Лейси есть парковка, которая открыта с 7:30 до 19:30.

Маршрут: https://www.nationaltrust.org.uk/polesden-lacey/trails/the-polesden-lacey-big-walk

Petworth ancient trees walk

Еще один из излюбленных семейных маршрутов расположен в парке Petworth, что на возвышенности Саут-Даунс, в графстве Суссекс. Он славится сохранившимися здесь вековыми деревьями. Самое известное из них – тысячелетний дуб. Время и климатические изменения превратили его в самое настоящее произведение искусства. Где-то среди этих старинных деревьев вас поджидает сюрприз – архитектурый каприз (фолли), напоминающий крошечный замок. Здание было построено 200 лет назад как смотровая площадка. Вам откроются потрясающие виды на Петуорт-хаус и озеро. Здесь также можно устроить пикник или просто присесть на лавочку и отдохнуть, созерцая красивейшие пейзажи. Вход в Петуорт-хаус свободный лишь для членов National Trust, но его можно посетить за плату (£13,50 для взрослых и £6,75 для детей, парковка у усадьбы – £4). Здесь также стараются создать все условия для сохранения дикой природы, поэтому, если повезет, можно увидеть оленей.

Длина маршрута: 6,4 км

Примерное время прохождения: полтора часа

Адрес: Petworth North car park

Как добраться: на поезде от станции Victoria до Pulborough, далее на автобусе. Проще добраться на машине: из центра столицы дорога занимает 1,5 часа, парковка Petworth House car park находится на А283, £4.

Маршрут: https://www.nationaltrust.org.uk/petworth-house-and-park/trails/petworth-house-and-park-ancient-trees-walk

Подобранные нами маршруты с точными указаниями и картой вы сможете найти на официальном сайте National Trust в разделе Walking (nationaltrust.org.uk/walking), а также на сайте walkingclub.org.uk.

Подготовила Вероника Гориа-Саво