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Более ста человек арестованы на акции протеста в Лондоне

Более ста человек арестованы на акции протеста в Лондоне

«Защитники памятников» устроили потасовку с полицией

13 июня в центре Лондона собрались несколько сотен человек, выступавших против сноса памятников, связанных с работорговлей и расизмом, пишет BBC. Группа активистов, состоящая из футбольных болельщиков, ветеранов боевых действий и участников «ультраправых» групп, обещала защитить статуи от участников антирасистского движения Black Lives Matter.

Однако последние отменили запланированную акцию, опасаясь столкновения и драк. Небольшое мирное выступление состоялось только на Трафальгарской площади. В итоге «защитники памятников» начали драку с полицией и журналистами, кидали дымовые шашки и сбивали полицейских с ног. Один из участников потасовки справил нужду на мемориал, установленный в честь полицейского Кита Палмера.

Многие из нападавших находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, некоторые имели при себе холодное оружие. По сообщению Скотланд-Ярда, более ста человек были арестованы. Пятнадцать человек получили ранения, шестерых доставили в больницу, сообщает Sky News со ссылкой на Лондонскую службу скорой помощи.

«Нападавшие на полицейских ответят за это по всей строгости закона. Расизму нет места в Великобритании, и мы должны искоренить его, выступая сообща», — написал в «Твиттере» Борис Джонсон.

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