Так считают члены парламента

В соответствии с докладом влиятельной группы парламентариев министерство финансов должно помочь более чем миллиону человек, которые оказались не охваченными государственными схемами поддержки населения, пострадавшего от эпидемии COVID-19.

Члены парламента призвали Риши Сунака устранить недостатки в его схеме сохранения рабочих мест во время коронавируса (CJRS) и в схеме поддержки доходов от предпринимательской деятельности (SEISS).

Члены парламента заявили, что признают, что дорогостоящие пакеты финансовой поддержки Сунака приветствовались многими из тех, кто не может работать из-за карантина, но пришли к выводу, что «развертывание финансовой поддержки такими темпами и масштабами неизбежно привело к некоторым трудностям в разработке схем и к некоторым критическим пробелам в их предоставлении».

Члены парламента сообщили, что сотни тысяч людей страдают от финансовых трудностей не по своей вине, так как остались без поддержки государства, часто из-за неудачно сложившихся обстоятельств, например, из-за начала работы на новом месте или старта нового бизнеса, в рамках индивидуальной предпринимательской деятельности или из-за неудачного выбора работодателем времени подачи документов по заработной плате в налоговые органы HMRC.

Другая группа, которая осталась без поддержки, это фрилансеры или те, кто работает по краткосрочным контрактам. Парламентарии заявили, что в таких отраслях, как телевидение и театр, где краткосрочные контракты являются нормой, многие работники не имеют права на поддержку в рамках государственных схем.

«Это неправильно. Правительство также должно предоставить этой группе доступ к финансовой поддержке в размере до 80% от их среднемесячного дохода и до £2500 в месяц», – гласит отчет.