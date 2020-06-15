Найджел Фарадж объявил о перезапуске партии «Брекзита»

Политик недоволен тем, как Борис Джонсон ведет переговоры с ЕС

Найджел Фарадж намерен вернуться в большую политику, перезапустив партию «Брекзита», сообщает газета Express. В прошлом году партия одержала убедительную победу на выборах в Европарламент и стала одной из причин ухода с поста премьер-министра Терезы Мэй.

Инсайдеры сообщают, что решение о возобновлении политической деятельности было принято еще несколько месяцев назад, а некоторые люди изъявили желание спонсировать партию.

Express утверждает, что партия может сменить название на «Партию реформ».

Сам Найджел Фарадж говорит, что решил вернуться, так как обеспокоен переговорами Бориса Джонсона с Европейским союзом. Есть опасения, что премьер-министр может пойти на уступки в вопросах миграции, а также рыболовства и сельского хозяйства. «Я внимательно наблюдаю за происходящим. Действия правительства вызывают только жалость. Миллионы консервативных избирателей хотят видеть у руля настоящего лидера», — утверждает Фарадж.

«На самом деле мы и не уходили, — говорит член партии «Брекзита» и бывший депутат Европарламента Бен Хабиб. — Проблема в том, что Консервативная партия на самом деле не консервативна. Мы рады, что правительство не хочет продлевать переходный период, однако все может измениться. ЕС настаивает на том, чтобы Великобритания согласилась на их нечестные условия.»