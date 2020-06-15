Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине

Город пытается предотвратить вторую волну заболевания

На протяжении 55 дней новые случаи заболевания в китайском Пекине были связаны исключительно с иностранными гражданами, прилетевшими в страну. Город успел вернуться к нормальной жизни: в нем открылись рестораны, магазины и продуктовые рынки.

Однако теперь местные власти частично возвращают снятые ограничения, пишет The Guardian. Причина — несколько новых случаев заболевания. Первый из них был выявлен в четверг, 11 июня: 52-летний пекинец показал положительный результат на Covid-19. Еще шесть случаев выявили 13 июня — трое заболевших работали на продуктовом рынке Синфади.

Массовое тестирование среди других сотрудников показало еще 45 бессимптомных случаев заболевания. По сообщению Beijing News, рынок Синфади является крупнейшим рынком сельскохозяйственной продукции в Азии и обеспечивает фруктами и овощами 90% населения Пекина.

Сейчас рынок закрыт и находится под круглосуточным наблюдением полиции. 139 человек уже помещены в карантин, а в районе Фэнтай развернуто массовое тестирование на вирус. Из-за угрозы второй волны заболевания местные власти снова ввели ограничения на передвижение по городу, приостановили открытие школ и проведение спортивных мероприятий, а также запретили жителям других городов приезжать в Пекин.