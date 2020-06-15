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От корнишона до чипсов

От корнишона до чипсов
Фото:123rf.com

Что напоминают лондонцам знаменитые архитектурные сооружения современности?

Архитектура Лондона очень разнообразна. Со зданиями викторианской эпохи соседствуют футуристические небоскребы из стали и стекла. Сами лондонцы очень гордятся ими и даже придумывают забавные прозвища. Портал My London рассказывает о четырех необычных архитектурных воплощениях и их неофициальных названиях.

The Gherkin

Фото: 123rf.com

В 2004 году шведская девелоперская компания Skanska представила свое новое здание — 41-этажный небоскреб необычной овальной формы. Его официальное название (оно же адрес) весьма прозаично — 30 St Mary Axe. Спустя два года здание признали «самым прекрасным сооружением современности», однако лондонцы предпочитают называть его The Gherkin («корнишон»), из-за сходства с огурцом.

The Walkie Talkie

Фото: flickr.com/gillyberlin

Одно из самых запоминающихся зданий в лондонском Сити располагается по адресу 20 Fenchurch Street. Его отличительная особенность в том, что верхняя часть заметно больше нижней. За это и за его прямоугольную форму жители города прозвали здание The Walkie Talkie, или «рацией».

На 43-м этаже небоскреба располагается обзорная галерея Sky Garden, рестораны и бары. Здание неоднократно признавали одним из самых уродливых в городе.

The Cheesegrater

Фото: commons.wikimedia.org

По адресу 122 Leadenhall Street располагается еще одно архитектурное чудо британской столицы — 48-этажный небоскреб клинообразной формы. Его спроектировал англичанин Ричард Роджерс. 225-метровое здание сужается в верхней части, чтобы не закрывать собор Святого Павла. Лондонцы прозвали его «теркой для сыра»!

The Pringle

Фото: flickr.com/simonsimages

Крытый велодром построили на территории Олимпийского парка имени королевы Елизаветы специально для проведения Олимпийских игр 2012 года. Длина велотрека — 250 м. Спроектировал сооружение архитектор Рон Уэбб.

Здание получило несколько наград в области архитектуры, однако рядовым лондонцам запомнилось благодаря своей плоской крыше, похожей на чипсы Pringles.

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