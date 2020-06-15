От корнишона до чипсов

Что напоминают лондонцам знаменитые архитектурные сооружения современности?

Архитектура Лондона очень разнообразна. Со зданиями викторианской эпохи соседствуют футуристические небоскребы из стали и стекла. Сами лондонцы очень гордятся ими и даже придумывают забавные прозвища. Портал My London рассказывает о четырех необычных архитектурных воплощениях и их неофициальных названиях.

The Gherkin

В 2004 году шведская девелоперская компания Skanska представила свое новое здание — 41-этажный небоскреб необычной овальной формы. Его официальное название (оно же адрес) весьма прозаично — 30 St Mary Axe. Спустя два года здание признали «самым прекрасным сооружением современности», однако лондонцы предпочитают называть его The Gherkin («корнишон»), из-за сходства с огурцом.

The Walkie Talkie

Одно из самых запоминающихся зданий в лондонском Сити располагается по адресу 20 Fenchurch Street. Его отличительная особенность в том, что верхняя часть заметно больше нижней. За это и за его прямоугольную форму жители города прозвали здание The Walkie Talkie, или «рацией».

На 43-м этаже небоскреба располагается обзорная галерея Sky Garden, рестораны и бары. Здание неоднократно признавали одним из самых уродливых в городе.

The Cheesegrater

По адресу 122 Leadenhall Street располагается еще одно архитектурное чудо британской столицы — 48-этажный небоскреб клинообразной формы. Его спроектировал англичанин Ричард Роджерс. 225-метровое здание сужается в верхней части, чтобы не закрывать собор Святого Павла. Лондонцы прозвали его «теркой для сыра»!

The Pringle

Крытый велодром построили на территории Олимпийского парка имени королевы Елизаветы специально для проведения Олимпийских игр 2012 года. Длина велотрека — 250 м. Спроектировал сооружение архитектор Рон Уэбб.

Здание получило несколько наград в области архитектуры, однако рядовым лондонцам запомнилось благодаря своей плоской крыше, похожей на чипсы Pringles.